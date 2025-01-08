Поднята тревога из-за нашествия «человекоядной» мухи-убийцы: «Она проскальзывает в ноздри, глаза и рот»

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30 декабря прошлого года органы здравоохранения Техаса объявили тревогу, которую вновь поднял канал CBS News: в корове обнаружены личинки-людоеды, отложенные мухой-убийцей. Возникает опасение, что эти паразиты могут стать причиной смертельных инфекций, угрожающих домашнему скоту, дикой природе и даже людям.

Фото: commons.wikimedia.org by Judy Gallagher, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Screwworm - Cochliomyia hominivorax, Key Deer National Refuge, Big Pine Key, Florida (24909739517)

Что известно о мухе-убийце?

Муха-убийца, известная как Cochliomyia hominivorax, или "людоед", была уничтожена в США почти 60 лет назад. Однако сейчас она снова движется на север из эндемичных зон Карибского бассейна и Южной Америки. Паразит представляет огромную угрозу, поскольку его личинки питаются плотью живых животных, вызывая тяжелые инфекции и смерть.

В ноябре 2023 года муха-убийца была обнаружена у коровы в мексиканском штате Чьяпас. Учитывая способность мух быстро распространяться через зараженный скот и откладывать до 3000 яиц за свою жизнь, власти предупреждают о возможности полномасштабного вторжения в США.

Как работает паразит?

Муха привлекается запахом ран или естественных отверстий у теплокровных животных. Самка откладывает яйца в язвах, ноздрях, глазах или ротовой полости. Вылупившиеся личинки проникают в ткани, питаясь ими и вызывая некрозы. Через несколько дней они падают на землю, где окукливаются и превращаются во взрослых насекомых. В результате крупные животные, такие как взрослый скот, могут погибнуть за короткий срок.

Экономические и исторические последствия

В 1930-е годы случаи заражения достигали 230 000 ежегодно, а убытки в животноводстве составляли эквивалент современных 1,8 миллиарда долларов. Для борьбы с паразитом в 1950-х годах в США начали массовую стерилизацию самцов мух гамма-лучами. Программа принесла успех: к 1960-м годам муха-убийца была уничтожена. Это позволило экономить около 900 миллионов долларов ежегодно за счет снижения смертности скота.

Однако угроза сохраняется. В Панаме и сегодня создают буферную зону с помощью выпуска стерилизованных мух, чтобы предотвратить возвращение паразита в США. Тем не менее, вспышки зафиксированы в Центральной Америке. Например, в Коста-Рике с июля 2023 по август 2024 года зарегистрировано 4729 случаев заражения, в том числе у людей, из которых один закончился летальным исходом.

Как защититься?

Ветеринарные службы Техаса рекомендуют жителям южных регионов внимательно наблюдать за скотом, дикой природой и домашними животными. Признаки заражения мухой-убийцей включают раздражение, депрессию, потерю аппетита и запах гниющего мяса. Подозрительные случаи следует немедленно сообщать властям.

Для защиты рекомендуется:

Держать раны в чистоте и закрывать их.

Использовать репелленты на открытом воздухе.

Избегать контакта с зараженными животными.

Эти меры могут помочь предотвратить распространение мух-убийц в США, если они будут приняты своевременно.

Уточнения

Cochliomyia hominivorax class="ref-info" style="cursor: help;" title="на латинском языке">(лат.) — вид насекомых из семейства каллифорид. Обитает в тропиках Нового Света. Вызывает миазы у теплокровных животных.

