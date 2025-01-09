В Британии найден загадочный ритуальный предмет эпохи Рима.

Что общего у красной охры и собачьей кости? Возможно, забытый ритуал древних времён.

Фото: Openverse by Arkhipova Marina, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Раскопки

Археологи нашли в шахте каменоломни в британском графстве Суррей необычный артефакт — кость пениса собаки, покрытую красной охрой. Этот уникальный объект вызывает множество вопросов.

Открытие века

В 2015 году раскопки на участке Нескот, расположенном к югу от Лондона, принесли археологам находку, которой, кажется, нет аналогов. В глубокой шахте, датируемой концом I — началом II века, были обнаружены останки сотен животных и людей.

Среди множества костей внимание привлёк длинный и узкий собачий бакулюм, одна сторона которого была окрашена в красный цвет.

"Это единственный пример, который я смогла найти, где настоящий пенис потенциально использовался в качестве ритуального объекта", — рассказала Эллен Грин, биоархеолог из Университета Рединга.

Зачем собачью кость покрыли охрой?

Исследования показали, что красная охра — это оксид железа. Его специально нанесли на кость, так как в шахте отсутствовали природные источники железа или металлические предметы. Это усиливает предположение, что находка имела символическое значение.

"В римском мире пенис ассоциировался с удачей и защитой от сглаза, тайник, где находился артефакт, мог быть местом проведения ритуалов, связанных с плодородием", — отметила Грин.

Ритуалы и богини плодородия

Другие находки из шахты подтверждают эту гипотезу. Например, кости преимущественно принадлежали молодым животным, а их рождение приходилось на весну и лето — время посадки злаков.

Известно, что в железном веке и в римскую эпоху собаки и лошади часто ассоциировались с богинями плодородия. Шахта использовалась на протяжении 50 лет, причём некоторые кости доставались, обрабатывались и снова захоранивались.

По словам Грин, кость собаки, скорее всего, была очищена от плоти, прежде чем на неё нанесли охру. Это говорит о сложной подготовке ритуала.

Почему это важно?

Такие находки помогают заглянуть в прошлое и понять, как древние люди воспринимали мир, изобилие и цикл жизни. Несмотря на многочисленные гипотезы, происхождение и значение этой кости остаются загадкой.

"Это очень уникальный артефакт из очень уникального места, но в конечном счёте это немного загадочно", — призналась Грин.

Уточнения

О́хра (от др.-греч. ὠχρός «изжелта-бледный, оранжевый») — природный пигмент, состоящий из гидрата окиси железа с примесью глины.

