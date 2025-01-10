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Климатический кризис: прошедший год побил рекорды роста мировых температур

1:46
Наука

В 2024 году зафиксированы тревожные рекорды по ключевым климатическим индикаторам. Как сообщает исследование, опубликованное в BioScience, 25 из 35 климатических параметров достигли критических значений. Среди них:

Восход солнца в Африке, Национальный парк Амбосели
Фото: Amboseli National Park by Ray in Manila, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Восход солнца в Африке, Национальный парк Амбосели
  • Самый жаркий июль за всю историю метеонаблюдений.
  • Рост смертности от жары в США.

Эксперты связывают эти явления с увеличением выбросов парниковых газов и глобальным потеплением.

Причины кризиса

Ключевыми факторами роста выбросов углерода стали:

  • Рост населения планеты. Увеличение числа людей приводит к повышенному потреблению ресурсов.
  • Сельскохозяйственные животные. Они выделяют значительное количество метана, усиливая парниковый эффект.
  • Ископаемое топливо. Несмотря на развитие возобновляемой энергетики, его потребление продолжает расти.

Состояние океанов и ледников

Исследователи также отмечают ухудшение состояния океанов:

  • Рекордная кислотность и теплосодержание. Это отрицательно сказывается на морской экосистеме.
  • Интенсивное таяние ледников Гренландии и Антарктиды. Оно способствует повышению уровня мирового океана и изменению климата.

Необходимость срочных действий

Учёные подчёркивают, что для предотвращения дальнейшего ухудшения необходимо:

  1. Сократить выбросы парниковых газов.
  2. Перейти на более активное использование возобновляемых источников энергии.
  3. Ограничить потребление ископаемого топлива.

Без этих мер ситуация может выйти из-под контроля, что приведёт к более серьёзным климатическим последствиям.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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