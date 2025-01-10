Климатический кризис: прошедший год побил рекорды роста мировых температур

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В 2024 году зафиксированы тревожные рекорды по ключевым климатическим индикаторам. Как сообщает исследование, опубликованное в BioScience, 25 из 35 климатических параметров достигли критических значений. Среди них:

Фото: Amboseli National Park by Ray in Manila, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Восход солнца в Африке, Национальный парк Амбосели

Самый жаркий июль за всю историю метеонаблюдений.

за всю историю метеонаблюдений. Рост смертности от жары в США.

Эксперты связывают эти явления с увеличением выбросов парниковых газов и глобальным потеплением.

Причины кризиса

Ключевыми факторами роста выбросов углерода стали:

Рост населения планеты. Увеличение числа людей приводит к повышенному потреблению ресурсов.

Увеличение числа людей приводит к повышенному потреблению ресурсов. Сельскохозяйственные животные. Они выделяют значительное количество метана, усиливая парниковый эффект.

Они выделяют значительное количество метана, усиливая парниковый эффект. Ископаемое топливо. Несмотря на развитие возобновляемой энергетики, его потребление продолжает расти.

Состояние океанов и ледников

Исследователи также отмечают ухудшение состояния океанов:

Рекордная кислотность и теплосодержание. Это отрицательно сказывается на морской экосистеме.

Это отрицательно сказывается на морской экосистеме. Интенсивное таяние ледников Гренландии и Антарктиды. Оно способствует повышению уровня мирового океана и изменению климата.

Необходимость срочных действий

Учёные подчёркивают, что для предотвращения дальнейшего ухудшения необходимо:

Сократить выбросы парниковых газов. Перейти на более активное использование возобновляемых источников энергии. Ограничить потребление ископаемого топлива.

Без этих мер ситуация может выйти из-под контроля, что приведёт к более серьёзным климатическим последствиям.