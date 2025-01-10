Климатический кризис: прошедший год побил рекорды роста мировых температур

В 2024 году зафиксированы тревожные рекорды по ключевым климатическим индикаторам. Как сообщает исследование, опубликованное в BioScience, 25 из 35 климатических параметров достигли критических значений. Среди них:
Фото: Amboseli National Park by Ray in Manila, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Восход солнца в Африке, Национальный парк Амбосели
Самый жаркий июль за всю историю метеонаблюдений.
Рост смертности от жары в США.
Эксперты связывают эти явления с увеличением выбросов парниковых газов и глобальным потеплением.
Причины кризиса
Ключевыми факторами роста выбросов углерода стали:
Рост населения планеты. Увеличение числа людей приводит к повышенному потреблению ресурсов.
Сельскохозяйственные животные. Они выделяют значительное количество метана, усиливая парниковый эффект.
Ископаемое топливо. Несмотря на развитие возобновляемой энергетики, его потребление продолжает расти.
Состояние океанов и ледников
Исследователи также отмечают ухудшение состояния океанов:
Рекордная кислотность и теплосодержание. Это отрицательно сказывается на морской экосистеме.
Интенсивное таяние ледников Гренландии и Антарктиды. Оно способствует повышению уровня мирового океана и изменению климата.
Необходимость срочных действий
Учёные подчёркивают, что для предотвращения дальнейшего ухудшения необходимо:
Сократить выбросы парниковых газов.
Перейти на более активное использование возобновляемых источников энергии.
Ограничить потребление ископаемого топлива.
Без этих мер ситуация может выйти из-под контроля, что приведёт к более серьёзным климатическим последствиям.