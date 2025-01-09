Тайна готической церкви: золото, спрятанное 400 лет назад

Реставраторы в знаменитой готической церкви Святого Андрея в Айслебене, Германия, сделали уникальное открытие: в ноге статуи из песчаника, установленной почти 400 лет назад, обнаружены четыре мешочка с монетами 1600-х годов.
Это "огромное состояние", спрятанное во времена Тридцатилетней войны, проливает свет на драматические события той эпохи.
В мае 2022 года, но только в ноябре 2024 года об этом объявили публично, реставраторы нашли в укромной полости статуи 816 монет, включая золотые дукаты, серебряные талеры и сотни пенни.
Самые ценные золотые монеты были бережно завернуты в бумагу и промаркированы, что указывает на принадлежность денег церковной казне.
"Однако это не просто воскресные сборы, а доходы от специальных церковных услуг, таких как венчания, крещения и похороны," — объяснил Ульф Дрэгер, куратор Государственного монетного кабинета Саксонии-Анхальт.
Для понимания ценности находки стоит отметить, что шахтёр XVII века зарабатывал около одного талера в неделю. За этот талер можно было купить 8 фунтов масла или 48 сельдей.
Представьте, каково было потерять такой клад в те трудные времена, когда регион страдал от грабежей шведских солдат.
Сокровища, скорее всего, были спрятаны около 1640 года — во время Тридцатилетней войны (1618-1648). В те годы шведские войска неоднократно грабили Айслебен, заставляя местных жителей кормить солдат и платить им огромные суммы.
"С 1628 по 1650 год население города сократилось наполовину," — добавил Дрэгер.
Согласно историческим данным, в Айслебене с 1561 года существовал "Пасторский фонд" — общий приходской бюджет, использовавшийся для помощи пасторам и их семьям. Исследователи предполагают, что найденные деньги могли быть частью этого фонда.
Каждая монета будет детально изучена и задокументирована. О находке расскажут в Художественном музее Морицбурга в Галле, а также на выставке в самой церкви Святого Андрея.
"Нам повезло, что протестантская приходская ассоциация решила одолжить монеты музею для исследований," — отметил Дрэгер.
"Тридцатилетняя война" (нем. Dreißigjähriger Krieg, англ. Thirty Years War,) — историографическое название ряда военных конфликтов в Священной Римской империи германской нации и Европе вообще, продолжавшихся с 1618 года по 1648 год, и затронувших в той или иной степени практически все европейские страны (регионы) и государства.
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