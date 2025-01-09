Найден старейший динозавр Северной Америки, и он меньше курицы

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Когда и где впервые появились динозавры? Этот вопрос десятилетиями волновал палеонтологов.

Фото: JODA Flickr page by John Day Fossil Beds National Monument staff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лаборатория палеонтолога

Ранее считалось, что первые рептилии обитали исключительно на юге древнего суперконтинента Пангея, известного как Гондвана, и лишь позже распространились на север, в Лавразию. Однако недавно обнаруженный динозавр меняет эту картину.

Самый древний динозавр Лавразии

В 2013 году на территории современного Вайоминга, который в древности находился недалеко от экватора в Лавразии, палеонтологи из Университета Висконсин-Мэдисон обнаружили уникальные окаменелости.

Исследования показали, что находка принадлежит новому виду динозавров, названному Ahvaytum bahndooiveche, что в переводе с языка восточных шошонов означает "давний динозавр".

Возраст окаменелостей оценивается в 230 миллионов лет — это делает его самым древним из известных динозавров северного полушария и ровесником первых динозавров Гондваны.

"Мы получили старейшего экваториального динозавра в мире — и это также старейший динозавр Северной Америки", — отмечает Дэйв Лавлейс, научный сотрудник Геологического музея Университета Висконсин-Мэдисон, который возглавил исследование.

Особенности нового вида

Ahvaytum bahndooiveche, вероятно, был ранним родственником зауроподов — группы травоядных динозавров, куда входили гигантские виды, такие как титанозавры. Однако этот древний динозавр был значительно меньше: его рост составлял около 30 см, а длина — 90 см, включая длинный хвост.

"По сути, он был размером с курицу, но с очень длинным хвостом", — говорит Лавлейс.

Хотя череп найден не был, исследователи предполагают, что динозавр был всеядным, как и многие другие ранние зауроподы. Его окаменелости были обнаружены в формации Попо-Аги, где также найдены кости древних амфибий.

Эта зона указывает на то, что Ahvaytum обитал в условиях влажного климата, возникшего во время Карнийского плювиального эпизода — периода значительных климатических изменений 234-232 миллиона лет назад, когда пустыни превратились в благоприятные экосистемы.

Новая хронология появления динозавров

Высокоточное радиоизотопное датирование пород подтвердило, что Ahvaytum жил в Лавразии около 230 миллионов лет назад.

Более того, в слоях пород, чуть более древних, чем формация Попо-Аги, найдены следы, похожие на динозавровые. Это свидетельствует о том, что динозавры или их родственники обитали в северном полушарии ещё раньше.

"Мы показываем, что динозавры появились в северном полушарии значительно раньше, чем считалось", — подчёркивает Лавлейс.

Вклад коренных народов

Примечательно, что Ahvaytum bahndooiveche стал первым динозавром, название которого дали на языке восточных шошонов. Старейшины и ученики школы Форт-Уошаки приняли активное участие в выборе имени.

"Это важный шаг к созданию взаимного уважения в научных исследованиях", — отмечает Аманда Леклер-Диас, представительница восточных шошонов и северных арапахо.

Исследование не только переписывает историю динозавров, но и показывает, как наука может объединять разные культуры в поиске знаний.

Уточнения

Лавра́зия — древний континент, северный из двух континентов (южный — Гондвана), на которые распался протоконтинент Пангея в мезозое. Позже, от 135 до 200 миллионов лет назад, Лавразия распалась на Евразию и Северную Америку.



