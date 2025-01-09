Найден старейший динозавр Северной Америки, и он меньше курицы

Когда и где впервые появились динозавры? Этот вопрос десятилетиями волновал палеонтологов.
Ранее считалось, что первые рептилии обитали исключительно на юге древнего суперконтинента Пангея, известного как Гондвана, и лишь позже распространились на север, в Лавразию. Однако недавно обнаруженный динозавр меняет эту картину.
В 2013 году на территории современного Вайоминга, который в древности находился недалеко от экватора в Лавразии, палеонтологи из Университета Висконсин-Мэдисон обнаружили уникальные окаменелости.
Исследования показали, что находка принадлежит новому виду динозавров, названному Ahvaytum bahndooiveche, что в переводе с языка восточных шошонов означает "давний динозавр".
Возраст окаменелостей оценивается в 230 миллионов лет — это делает его самым древним из известных динозавров северного полушария и ровесником первых динозавров Гондваны.
"Мы получили старейшего экваториального динозавра в мире — и это также старейший динозавр Северной Америки", — отмечает Дэйв Лавлейс, научный сотрудник Геологического музея Университета Висконсин-Мэдисон, который возглавил исследование.
Ahvaytum bahndooiveche, вероятно, был ранним родственником зауроподов — группы травоядных динозавров, куда входили гигантские виды, такие как титанозавры. Однако этот древний динозавр был значительно меньше: его рост составлял около 30 см, а длина — 90 см, включая длинный хвост.
"По сути, он был размером с курицу, но с очень длинным хвостом", — говорит Лавлейс.
Хотя череп найден не был, исследователи предполагают, что динозавр был всеядным, как и многие другие ранние зауроподы. Его окаменелости были обнаружены в формации Попо-Аги, где также найдены кости древних амфибий.
Эта зона указывает на то, что Ahvaytum обитал в условиях влажного климата, возникшего во время Карнийского плювиального эпизода — периода значительных климатических изменений 234-232 миллиона лет назад, когда пустыни превратились в благоприятные экосистемы.
Высокоточное радиоизотопное датирование пород подтвердило, что Ahvaytum жил в Лавразии около 230 миллионов лет назад.
Более того, в слоях пород, чуть более древних, чем формация Попо-Аги, найдены следы, похожие на динозавровые. Это свидетельствует о том, что динозавры или их родственники обитали в северном полушарии ещё раньше.
"Мы показываем, что динозавры появились в северном полушарии значительно раньше, чем считалось", — подчёркивает Лавлейс.
Примечательно, что Ahvaytum bahndooiveche стал первым динозавром, название которого дали на языке восточных шошонов. Старейшины и ученики школы Форт-Уошаки приняли активное участие в выборе имени.
"Это важный шаг к созданию взаимного уважения в научных исследованиях", — отмечает Аманда Леклер-Диас, представительница восточных шошонов и северных арапахо.
Исследование не только переписывает историю динозавров, но и показывает, как наука может объединять разные культуры в поиске знаний.
Лавра́зия — древний континент, северный из двух континентов (южный — Гондвана), на которые распался протоконтинент Пангея в мезозое. Позже, от 135 до 200 миллионов лет назад, Лавразия распалась на Евразию и Северную Америку.
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