У слонов в Танзании наблюдается генетическая аномалия — нет бивней

В заповеднике Нгоронгоро в Танзании у слонов наблюдается генетическая аномалия, из-за которой у них отсутствуют бивни.
Во время гражданской войны в Мозамбике из-за браконьерства со стороны боевиков популяция африканских саванных слонов в национальном парке Горонгоса сократилась более чем на 90%.
В настоящее время популяция восстанавливается и служит важным примером глобальных усилий по восстановлению. У многих самок слонов нет бивней. По словам исследователей, это связано с тем, что такие слоны реже становятся жертвами браконьеров. Аналогичное изменение также наблюдается и в Танзании.
Таня Смит, старший советник WWF-UK, отмечает:
"Одной из трагических адаптаций к разрушительному воздействию браконьерства в последние десятилетия стало увеличение доли африканских слонов, рождающихся с короткими бивнями или вовсе без них. Это печальный пример того, как давление со стороны человека может лишить слонов того, что делает их такими узнаваемыми".
Би́вень — растущий на протяжении всей жизни организма видоизменённый зуб (клык или резец), состоящий из дентина.
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