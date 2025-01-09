Материалы жизни могли путешествовать за пределы Млечного Пути

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Американские и канадские учёные выяснили, что синтезированные в звёздах элементы, такие как углерод, совершают масштабные путешествия, покидая свои галактики и возвращаясь обратно. Это означает, что материалы, из которых состоят организмы на Земле, могли находиться за пределами Млечного Пути в прошлом. Исследование было опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Фото: commons.wikimedia.org by Pervisha Khan (Khanumsays), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Космос

Окологалактическая среда — гигантская "конвейерная лента"

Млечный Путь и другие галактики окружены окологалактической средой — потоками газа и пыли, которые действуют как конвейерные ленты. Они:

Выносят материалы наружу. Звёздные взрывы и другие процессы выбрасывают элементы в окологалактическую среду.

Звёздные взрывы и другие процессы выбрасывают элементы в окологалактическую среду. Возвращают их обратно. Гравитация и другие силы втягивают эти материалы в галактики, где они становятся частью новых звёзд, планет и других объектов.

Как ученые обнаружили это явление

Для исследования использовались данные спектрографа Cosmic Origins на космическом телескопе "Хаббл". Устройство измерило, как свет девяти удалённых квазаров поглощается компонентами окологалактической среды. Учёные обнаружили, что углерод может распространяться на расстояние до 400 тысяч световых лет от галактики, что значительно превышает диаметр Млечного Пути.

Значение открытия

Это исследование помогает понять этапы жизненного цикла галактик и роль углерода в формировании звёзд и планет. Открытие также подчёркивает, как элементы, из которых состоит жизнь, участвуют в сложных процессах обмена материей между галактиками.

Уточнения

Млечный Путь (Галактика) — галактика, в которой находится Земля и Солнечная система. Относится к типу спиральных галактик с перемычкой.

