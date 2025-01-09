Полярный день на Северном полюсе: почему солнце светит 6 месяцев подряд

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Полярный день — это природное явление, при котором солнце не заходит за горизонт, а движется по кругу вдоль его линии. На Северном полюсе он длится более полугода: с 19 марта по 25 сентября. После этого наступает полярная ночь, когда на протяжении шести месяцев Земля окутана постоянными сумерками. В этот период солнце находится под углом −12° к горизонту.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Глобус

Почему это происходит

Причина этих явлений — наклон оси Земли. Наклон регулирует смену времен года и длительность дня и ночи. Северный полюс в момент зимнего солнцестояния наклонён дальше всего от солнца, что приводит к полярной ночи. Весной планета «докатывается» до точки орбиты, где Северный полюс максимально приближается к солнцу. Тогда происходит единственный в году восход, за которым следует шесть месяцев непрерывного света.

Полярные дни на других планетах

Полярные дни бывают не только на Земле, но и на других планетах с наклонённой осью вращения:

Марс, Сатурн, Нептун: имеют полярные дни у своих полюсов.

имеют полярные дни у своих полюсов. Меркурий, Венера, Юпитер: из-за минимального наклона оси (менее 3°) такие явления ограничиваются малыми участками у полюсов.

из-за минимального наклона оси (менее 3°) такие явления ограничиваются малыми участками у полюсов. Уран: из-за оси, наклонённой на 98°, полярный день охватывает почти всю его поверхность.

Уникальность Северного полюса

Северный полюс остаётся одним из самых загадочных мест на Земле. Его уникальные природные явления напоминают о том, как взаимодействие солнечного света и наклона оси влияет на нашу планету.

Уточнения

Поля́рный де́нь — период, когда Солнце не заходит за горизонт дольше 1 суток.

