Полярный день на Северном полюсе: почему солнце светит 6 месяцев подряд

Полярный день — это природное явление, при котором солнце не заходит за горизонт, а движется по кругу вдоль его линии. На Северном полюсе он длится более полугода: с 19 марта по 25 сентября. После этого наступает полярная ночь, когда на протяжении шести месяцев Земля окутана постоянными сумерками. В этот период солнце находится под углом −12° к горизонту.
Причина этих явлений — наклон оси Земли. Наклон регулирует смену времен года и длительность дня и ночи. Северный полюс в момент зимнего солнцестояния наклонён дальше всего от солнца, что приводит к полярной ночи. Весной планета «докатывается» до точки орбиты, где Северный полюс максимально приближается к солнцу. Тогда происходит единственный в году восход, за которым следует шесть месяцев непрерывного света.
Полярные дни бывают не только на Земле, но и на других планетах с наклонённой осью вращения:
Северный полюс остаётся одним из самых загадочных мест на Земле. Его уникальные природные явления напоминают о том, как взаимодействие солнечного света и наклона оси влияет на нашу планету.
Поля́рный де́нь — период, когда Солнце не заходит за горизонт дольше 1 суток.
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