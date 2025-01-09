Таяние льдов ускоряет извержения вулканов: что это значит для планеты

1:45 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские ученые из Университета Брауна и Лихайского университета обнаружили, что таяние ледников Антарктиды может привести к увеличению частоты и масштабов извержений вулканов. Под массивным ледяным покровом Антарктиды скрыто около 100 вулканов, большинство из которых находятся на глубине нескольких километров под льдом.

Фото: Flickr by Jason Auch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Горы Гамбурцева в Антарктиде

Как работает связь между таянием и извержениями

Исследователи провели 4000 компьютерных симуляций, чтобы изучить, как потеря льда влияет на магматические очаги. Они пришли к следующим выводам:

Снижение давления: разгрузка ледяных щитов уменьшает давление на магматические очаги, что приводит к расширению сжатой магмы.

разгрузка ледяных щитов уменьшает давление на магматические очаги, что приводит к расширению сжатой магмы. Увеличение давления внутри очага: расширение магмы усиливает давление на стенки магматических камер.

расширение магмы усиливает давление на стенки магматических камер. Выделение летучих газов: по мере охлаждения магмы газы выходят из раствора, ещё больше увеличивая давление.

Эти процессы повышают вероятность извержений.

Подледниковые извержения и их последствия

Хотя извержения вулканов под льдом могут быть невидимы с поверхности, их влияние значительное:

Тепло от извержений: оно ускоряет таяние льда глубоко под поверхностью.

оно ускоряет таяние льда глубоко под поверхностью. Ослабление ледяного покрова: это может создать обратную связь, где снижение давления ведёт к новым извержениям.

Медленный, но значительный процесс

Учёные подчёркивают, что этот процесс развивается медленно и занимает сотни лет. Однако в долгосрочной перспективе подобная активность может существенно повлиять на климат и ледяной покров Антарктиды.

Уточнения

Вулкан (от лат. Vulcanus) — эффузивное геологическое образование, имеющее выводное отверстие (жерло, кратер, кальдера) или трещины, из которых горячая лава и вулканические газы поступают на поверхность из недр планеты, или поступали ранее.

