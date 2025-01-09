Таяние льдов ускоряет извержения вулканов: что это значит для планеты

Американские ученые из Университета Брауна и Лихайского университета обнаружили, что таяние ледников Антарктиды может привести к увеличению частоты и масштабов извержений вулканов. Под массивным ледяным покровом Антарктиды скрыто около 100 вулканов, большинство из которых находятся на глубине нескольких километров под льдом.
Исследователи провели 4000 компьютерных симуляций, чтобы изучить, как потеря льда влияет на магматические очаги. Они пришли к следующим выводам:
Эти процессы повышают вероятность извержений.
Хотя извержения вулканов под льдом могут быть невидимы с поверхности, их влияние значительное:
Учёные подчёркивают, что этот процесс развивается медленно и занимает сотни лет. Однако в долгосрочной перспективе подобная активность может существенно повлиять на климат и ледяной покров Антарктиды.
Вулкан (от лат. Vulcanus) — эффузивное геологическое образование, имеющее выводное отверстие (жерло, кратер, кальдера) или трещины, из которых горячая лава и вулканические газы поступают на поверхность из недр планеты, или поступали ранее.
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