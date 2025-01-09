ЮНЕСКО предупреждает — половина языков мира может исчезнуть к концу века

1:07 Your browser does not support the audio element. Наука

В мире насчитывается около 7000 языков и диалектов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Язык жестов

Каждый год исчезает девять языков. ЮНЕСКО, культурное агентство ООН, считает, что прогнозы о том, что к концу века половина языков планеты исчезнет, являются слишком оптимистичными.

Некоторые языки исчезают с последними их носителями, в то время как тысячи других находятся под угрозой исчезновения из-за недостаточного использования или отсутствия официального признания в учреждениях, на работе или в школах.

В сообществах, которые ощущают подавление своих традиций под влиянием доминирующих языков, ведется тихая борьба за сохранение своего наследия.

Точи Прешес, нигериец, проживающий в Абудже и помогающий активистам, занимающимся защитой исчезающих языков, делится:

"Каждый день мне больно видеть, как язык исчезает, ведь дело не только в языке, но и в людях. Это связано с историей и культурой. Когда язык умирает, уходит всё, что с ним связано".

Уточнения

Язы́к — сложная знаковая система, естественно или искусственно созданная и соотносящая понятийное содержание и типовое звучание (написание).



