Движение после смерти: научное объяснение мистического феномена

Группа австралийских исследователей под руководством Элисон Уилсон провела уникальный эксперимент, наблюдая за процессом разложения тел. Наблюдения велись в Австралийском центре тафономических исследований, где ученые установили камеры, которые фиксировали каждую стадию разложения каждые 30 минут. Полученные результаты оказались неожиданными и даже пугающими.
Видео показало, что конечности покойных, включая руки и ноги, движутся во время разложения. Однако, как пояснили специалисты, это не связано с мистикой. Движения обусловлены естественными процессами:
Подобные наблюдения помогают ученым глубже понять этапы разложения тела. Эти данные важны для судебной медицины, криминалистики и изучения естественных процессов посмертного изменения тела. Исследование не только дает новые знания, но и помогает установить точные временные рамки смерти, что критически важно для раскрытия преступлений.
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