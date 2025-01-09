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Движение после смерти: научное объяснение мистического феномена

1:19
Наука

Группа австралийских исследователей под руководством Элисон Уилсон провела уникальный эксперимент, наблюдая за процессом разложения тел. Наблюдения велись в Австралийском центре тафономических исследований, где ученые установили камеры, которые фиксировали каждую стадию разложения каждые 30 минут. Полученные результаты оказались неожиданными и даже пугающими.

Смерть на ЭКГ
Фото: Freepik by juicy_fish, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Смерть на ЭКГ

Почему "танцуют" умершие

Видео показало, что конечности покойных, включая руки и ноги, движутся во время разложения. Однако, как пояснили специалисты, это не связано с мистикой. Движения обусловлены естественными процессами:

  • Подсыхание связок. Постепенное мумифицирование приводит к сокращению тканей.
  • Сокращение мышц. Эти изменения вызывают подергивания конечностей.

Научное значение исследования

Подобные наблюдения помогают ученым глубже понять этапы разложения тела. Эти данные важны для судебной медицины, криминалистики и изучения естественных процессов посмертного изменения тела. Исследование не только дает новые знания, но и помогает установить точные временные рамки смерти, что критически важно для раскрытия преступлений.

Уточнения

Смерть (ги́бель, кончи́на, лета́льный исход, конец) — прекращение жизни, полная остановка биологических и физиологических процессов жизнедеятельности организма.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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