Научные достижения в борьбе с деменцией — что нас ждёт

1:08 Your browser does not support the audio element. Наука

По некоторым данным, около 50 миллионов человек по всему миру страдают деменцией.

Фото: flickr.com by Ernst Vikne, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пожилые люди

И более двух третей из них проживают в странах с низким уровнем дохода.

В настоящее время для диагностики и мониторинга заболевания требуется дорогостоящее современное медицинское оборудование. Джефф Каммингс, профессор нейробиологии и здравоохранения в Университете Невады, отметил, что научные достижения находятся на этапе создания доступных лекарств, которые смогут использовать даже в самых бедных странах.

В 2024 году на рынок вышли первые препараты, способные изменить течение болезни Альцгеймера. Леканемаб от компаний Eisai и Biogen, а также донанемаб от Eli Lilly получили одобрения регулирующих органов в ряде западных стран, включая Великобританию и США. Однако высокая стоимость, сложные методы введения и необходимость в современных технологиях для наблюдения за пациентами делают пока эти новинки "малодоступными по всему миру".

Уточнения

Деме́нция — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

