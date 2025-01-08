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Научные достижения в борьбе с деменцией — что нас ждёт

1:08
Наука

По некоторым данным, около 50 миллионов человек по всему миру страдают деменцией.

Пожилые люди
Фото: flickr.com by Ernst Vikne, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пожилые люди

И более двух третей из них проживают в странах с низким уровнем дохода.

В настоящее время для диагностики и мониторинга заболевания требуется дорогостоящее современное медицинское оборудование. Джефф Каммингс, профессор нейробиологии и здравоохранения в Университете Невады, отметил, что научные достижения находятся на этапе создания доступных лекарств, которые смогут использовать даже в самых бедных странах. 

В 2024 году на рынок вышли первые препараты, способные изменить течение болезни Альцгеймера. Леканемаб от компаний Eisai и Biogen, а также донанемаб от Eli Lilly получили одобрения регулирующих органов в ряде западных стран, включая Великобританию и США. Однако высокая стоимость, сложные методы введения и необходимость в современных технологиях для наблюдения за пациентами делают пока эти новинки "малодоступными по всему миру".

Уточнения

Деме́нция — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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