Научные достижения в борьбе с деменцией — что нас ждёт

По некоторым данным, около 50 миллионов человек по всему миру страдают деменцией.
И более двух третей из них проживают в странах с низким уровнем дохода.
В настоящее время для диагностики и мониторинга заболевания требуется дорогостоящее современное медицинское оборудование. Джефф Каммингс, профессор нейробиологии и здравоохранения в Университете Невады, отметил, что научные достижения находятся на этапе создания доступных лекарств, которые смогут использовать даже в самых бедных странах.
В 2024 году на рынок вышли первые препараты, способные изменить течение болезни Альцгеймера. Леканемаб от компаний Eisai и Biogen, а также донанемаб от Eli Lilly получили одобрения регулирующих органов в ряде западных стран, включая Великобританию и США. Однако высокая стоимость, сложные методы введения и необходимость в современных технологиях для наблюдения за пациентами делают пока эти новинки "малодоступными по всему миру".
Деме́нция — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.
Учёные нашли загадочные зоны в мантии Земли, которые не вписываются в современные теории тектоники плит. Что скрывает недра нашей планеты?