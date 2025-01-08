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Луна старше, чем мы думали? Гипотеза о глобальном таянии

2:58
Наука

Возраст Луны остаётся предметом горячих дискуссий в научных кругах. Сравнение данных из лунных пород, собранных миссиями "Аполлон", и современных тепловых моделей указывает на расхождение в оценках: от 4,35 до 4,53 миллиарда лет. Недавние исследования предлагают объяснение этому парадоксу, предполагая, что Луна могла «сбросить» возраст своей поверхности из-за глобального таяния.

Полнолуние
Фото: flickr.com by halfrain, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Полнолуние

Как Луна образовалась

Общепринятая гипотеза гласит, что Луна возникла около 4,5 миллиардов лет назад в результате столкновения молодой Земли с объектом размером с Марс, известным как Тейя. Это катастрофическое событие отправило в космос расплавленные породы, которые со временем сформировали спутник Земли. Последующая бомбардировка мусором из внутренней части Солнечной системы оказала влияние на её раннюю геологию.

Почему возраст пород разный

Анализ пород, собранных "Аполлоном", показывает возраст около 4,35 миллиарда лет. Однако некоторые цирконы на Луне, а также тепловые модели, указывают, что Луна старше — около 4,51 миллиарда лет. Учёные полагают, что Луна испытала глобальное переплавление примерно 4,35 миллиарда лет назад, что «обнулило» возраст её поверхности. Это событие могло быть вызвано приливным нагреванием из-за нестабильной орбиты Луны, которая в те времена была ближе к Земле.

Причины глобального таяния

Профессор Фрэнсис Ниммо из Калифорнийского университета в Санта-Крусе и его коллеги предполагают, что приливное нагревание вызвало таяние лунных пород. Оно происходило из-за сильного гравитационного взаимодействия с Землёй, когда Луна находилась на близкой и нестабильной орбите. Подобное явление наблюдается на вулканически активном спутнике Юпитера Ио, где приливное притяжение вызывает постоянные извержения.

Что это значит для Луны и Солнечной системы

Глобальное таяние объясняет отсутствие древних кратеров на Луне. Они могли быть покрыты извержениями и лавой, вызванными переплавлением. Это открытие также подчёркивает важность изучения геологических процессов на других телах Солнечной системы, чтобы понять их эволюцию.

Будущее исследований

Учёные надеются, что миссии, такие как китайская Chang'e 6, принесут новые образцы пород, чтобы проверить гипотезу о глобальном нагреве. Такие данные помогут уточнить модели формирования Луны и расширить наше понимание событий, которые сформировали Солнечную систему.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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