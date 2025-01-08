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Тайны Старого царства: в Саккаре найдена гробница королевского врача

1:53
Наука

Совместная франко-швейцарская археологическая миссия сделала выдающееся открытие в южной части Саккары: гробницу королевского врача Тети Неб Фу, датируемую эпохой Старого царства времён правления короля Пепи II. Эта находка добавляет новый слой знаний к богатому археологическому наследию Египта.

Археологическая лопатка на месте раскопок
Фото: Wikipedia by HeritageDaily, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Археологическая лопатка на месте раскопок

Уникальные детали гробницы

Гробница поражает своим художественным оформлением. На её стенах сохранились яркие сцены погребальных подношений и резьба, включая изображение фальшивой двери, традиционной для мастаб того времени. Врач носил титулы, подчеркивающие его высокий статус:

  • Главный дворцовый врач,
  • Священник и "волшебник" богини Серкет (лечил укусы скорпионов и змей),
  • Главный стоматолог,
  • Директор по лечебным растениям.

Археологи также обнаружили каменный саркофаг с надписями, подтверждающими имя и звания врача.

Значение находки

Несмотря на древнее разграбление, стены гробницы остались целыми, сохранив множество деталей о повседневной жизни и культурных традициях Старого царства. Генеральный секретарь Высшего археологического совета Мухаммад Исмаил Халед подчеркнул, что это открытие расширяет понимание жизни и быта древнеегипетского общества. Надписи и рисунки на стенах помогают раскрыть новые аспекты того периода.

Работа археологов в Саккаре

Миссия, начавшая раскопки в 2022 году, исследует захоронения государственных служащих в районе гробниц к югу от короля Пепи I и его жён. Ранее команда обнаружила мастабу министра Вени, известную своей автобиографией — самой длинной в истории древнего Египта.

Уточнения

Саккар (англ   lang="en">Sakar Island) — остров в Тихом океане.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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