Жизнь на грани — этот вид морской звезды выбирает выброшенные бутылки Heineken

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Влияние человечества затронуло каждую часть нашей планеты.

Фото: Freepik Подводный мир

Многие растения и животные эволюционируют в ответ на это, адаптируясь к миру, где доминирует человеческая деятельность.

В 2018 году был описан новый вид хрупкой морской звезды под названием Astrophiura caroleae, который обитает на глубине примерно 300 метров у побережья Кюрасао в Карибском море.

Это пятиугольное существо, являющееся родственником морской звезды, было собрано в подводном аппарате доктором Дэвидом Поусоном, многолетним куратором музея естественной истории (NHM), который специализируется на иглокожих.

С тех пор ученые выяснили, что этот вид предпочитает обитать в необычных местах. Доктор Хью Картер, специалист по морским звездам из Национального музея естественной истории, отмечает:

"Живые экземпляры были замечены только на выброшенных бутылках Heineken на глубине около 300 метров, которые, вероятно, были сброшены за борт рыбаками, за исключением одного экземпляра, который находился на выброшенной резиновой шине. Считается, что представители этого рода предпочитают твердые субстраты — то есть в основном живут на камнях — и, похоже, этот вид с удовольствием продолжает эту традицию, обживая искусственный мусор".

Уточнения

Кари́бское мо́ре — окраинное полузамкнутое море бассейна Атлантического океана, с запада и юга ограничено Центральной и Южной Америкой, с севера и востока — Большими и Малыми Антильскими островами.

