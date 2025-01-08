Научный взгляд — кофе до обеда оказался полезнее

1:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование показало, что утреннее потребление кофе более благоприятно для сердца, чем в течение дня, хотя не объясняет эту разницу.

Фото: unsplash.com by freddie marriage fredmarriage, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чашка кофе

Одно из возможных объяснений заключается в том, что кофе во второй половине дня может нарушать циркадные ритмы и уровень гормонов, таких как мелатонин. Это, в свою очередь, может негативно сказаться на качестве сна, воспалительных процессах и артериальном давлении, что вредит здоровью сердца.

В исследовании анализировались пищевые привычки 40 725 взрослых участников, включая количество и время употребления кофе, которые принимали участие в Национальном обследовании здоровья и питания в США в период с 1999 по 2018 год. Примерно 36% из них пили кофе по утрам, а 16% — в течение дня.

Анализ показывает, что у тех, кто употребляет кофе до обеда, риск преждевременной смерти был ниже. Результаты исследования были опубликованы в European Heart Journal.

Уточнения

Цирка́дные ри́тмы — циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи. Период циркадных ритмов обычно близок к 24 часам.



