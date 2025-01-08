Великие озера и горячая точка: неожиданная связь из глубин времени

Вы когда-нибудь задумывались, как появились Великие озера? Эти природные гиганты, содержащие 21% пресной воды на планете, обязаны своим существованием горячей точке, которая находилась под ними сотни миллионов лет назад. Новые исследования проливают свет на этот захватывающий геологический процесс.

Фото: Openverse by nan palmero, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пар

Древняя связь с Пангеей

Примерно 300 миллионов лет назад, в эпоху суперконтинента Пангея, горячая точка Кабо-Верде находилась под регионом, который позже стал Великими озерами. Этот мантийный феномен, известный своими вулканическими "отпечатками", нагревал и растягивал земную кору, создавая низкую топографическую точку. Миллионы лет спустя ледники выцарапали впадины, которые наполнились водой, образовав озера после их таяния.

Загадочные данные и радиальная анизотропия

Команда Айбинг Ли из Хьюстонского университета обнаружила странности в движении землетрясений под Великими озерами. Волны сейсмической активности в земной коре двигались с разной скоростью, что указывало на значительную деформацию литосферы. Анализ движения тектонических плит показал: горячая точка Кабо-Верде находилась под этим регионом миллионы лет назад, оставив геологический след, который до сих пор влияет на характеристики земной коры.

Горячие точки и их следы

Горячие точки, как струи раскаленного материала, поднимаются из мантии и взаимодействуют с земной корой, создавая вулканы и другие геологические явления. Пример — Гавайи или Йеллоустоун. Но следы древних горячих точек, таких как Кабо-Верде, сложнее обнаружить, поскольку они оставляют менее очевидные признаки, такие как изменения плотности коры или кимберлитовые вулканические породы.

Геологический путь Кабо-Верде

300 миллионов лет назад горячая точка Кабо-Верде находилась под Верхним озером, затем двигалась через озеро Гурон и северное Эри. Позже она пересекла современный западный Нью-Йорк, центральный Мэриленд и вышла в море в районе северной Вирджинии 170 миллионов лет назад. Эти передвижения совпадают с движением тектонических плит в эпоху разделения Пангеи.

Горячие точки и внутренние озера: закономерность

Теперь ученые изучают, могли ли другие крупные внутренние озера сформироваться благодаря древним горячим точкам.

"Есть много больших озер, а также много горячих точек", — отмечает Ли.

Исследование этих взаимосвязей может пролить свет на то, как мантийные явления формировали континенты Земли.