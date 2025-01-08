Великие озера и горячая точка: неожиданная связь из глубин времени

Вы когда-нибудь задумывались, как появились Великие озера? Эти природные гиганты, содержащие 21% пресной воды на планете, обязаны своим существованием горячей точке, которая находилась под ними сотни миллионов лет назад. Новые исследования проливают свет на этот захватывающий геологический процесс.
Примерно 300 миллионов лет назад, в эпоху суперконтинента Пангея, горячая точка Кабо-Верде находилась под регионом, который позже стал Великими озерами. Этот мантийный феномен, известный своими вулканическими "отпечатками", нагревал и растягивал земную кору, создавая низкую топографическую точку. Миллионы лет спустя ледники выцарапали впадины, которые наполнились водой, образовав озера после их таяния.
Команда Айбинг Ли из Хьюстонского университета обнаружила странности в движении землетрясений под Великими озерами. Волны сейсмической активности в земной коре двигались с разной скоростью, что указывало на значительную деформацию литосферы. Анализ движения тектонических плит показал: горячая точка Кабо-Верде находилась под этим регионом миллионы лет назад, оставив геологический след, который до сих пор влияет на характеристики земной коры.
Горячие точки, как струи раскаленного материала, поднимаются из мантии и взаимодействуют с земной корой, создавая вулканы и другие геологические явления. Пример — Гавайи или Йеллоустоун. Но следы древних горячих точек, таких как Кабо-Верде, сложнее обнаружить, поскольку они оставляют менее очевидные признаки, такие как изменения плотности коры или кимберлитовые вулканические породы.
300 миллионов лет назад горячая точка Кабо-Верде находилась под Верхним озером, затем двигалась через озеро Гурон и северное Эри. Позже она пересекла современный западный Нью-Йорк, центральный Мэриленд и вышла в море в районе северной Вирджинии 170 миллионов лет назад. Эти передвижения совпадают с движением тектонических плит в эпоху разделения Пангеи.
Теперь ученые изучают, могли ли другие крупные внутренние озера сформироваться благодаря древним горячим точкам.
"Есть много больших озер, а также много горячих точек", — отмечает Ли.
Исследование этих взаимосвязей может пролить свет на то, как мантийные явления формировали континенты Земли.
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