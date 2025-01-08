Спящий гигант Йеллоустоуна пока не угрожает миру

1:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Йеллоустоунский супервулкан, который часто называют потенциальной угрозой глобального масштаба, пока остается в спокойном состоянии. Ученые из Геологической службы США уверяют: в ближайшее время извержения катастрофического уровня ждать не стоит. Причина проста — в его недрах сейчас недостаточно магмы для запуска столь мощного природного процесса.

Фото: flickr.com by U.S. Geological Survey, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вулкан

Что показали исследования

По данным портала Nature, исследователи использовали новейшие технологии для изучения магматической структуры Йеллоустоуна. Среди методов — измерение электропроводности пород, позволившее создать трехмерную карту потоков магмы. Анализ показал, что в резервуарах на глубине около 20 километров содержится не более 500 кубических километров риолитовой магмы. Для супервулкана это слишком мало: для извержения подобного тому, что произошло два миллиона лет назад, требуется значительно больший объем.

Сдвиги активности и будущее региона

Ученые заметили, что магматическая активность постепенно смещается на восток от нынешней кальдеры. Это открытие меняет сценарии возможных будущих извержений и может повлиять на формирование нового ландшафта региона.

Постоянный мониторинг природы

Несмотря на уверения в безопасности, специалисты продолжают внимательно следить за состоянием вулкана. Данные поступают с сейсмографов и гидротермальных источников, включая знаменитый гейзер Олд Фейтфул. Такой мониторинг позволяет своевременно выявить даже малейшие изменения активности.

Так что Йеллоустоун, хоть и остается действующим вулканом, в данный момент скорее «дремлет», чем готовится к пробуждению. Поводов для паники у жителей Земли сейчас нет.