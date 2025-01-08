Спящий гигант Йеллоустоуна пока не угрожает миру

Йеллоустоунский супервулкан, который часто называют потенциальной угрозой глобального масштаба, пока остается в спокойном состоянии. Ученые из Геологической службы США уверяют: в ближайшее время извержения катастрофического уровня ждать не стоит. Причина проста — в его недрах сейчас недостаточно магмы для запуска столь мощного природного процесса.
По данным портала Nature, исследователи использовали новейшие технологии для изучения магматической структуры Йеллоустоуна. Среди методов — измерение электропроводности пород, позволившее создать трехмерную карту потоков магмы. Анализ показал, что в резервуарах на глубине около 20 километров содержится не более 500 кубических километров риолитовой магмы. Для супервулкана это слишком мало: для извержения подобного тому, что произошло два миллиона лет назад, требуется значительно больший объем.
Ученые заметили, что магматическая активность постепенно смещается на восток от нынешней кальдеры. Это открытие меняет сценарии возможных будущих извержений и может повлиять на формирование нового ландшафта региона.
Несмотря на уверения в безопасности, специалисты продолжают внимательно следить за состоянием вулкана. Данные поступают с сейсмографов и гидротермальных источников, включая знаменитый гейзер Олд Фейтфул. Такой мониторинг позволяет своевременно выявить даже малейшие изменения активности.
Так что Йеллоустоун, хоть и остается действующим вулканом, в данный момент скорее «дремлет», чем готовится к пробуждению. Поводов для паники у жителей Земли сейчас нет.
Согласно данным Центробанка, с 1 января 2024 года страховые пенсии увеличились на 7,3%.