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Красота Земли из космоса: уникальные кадры полярного сияния с МКС

2:31
Наука

NASA-астронавт Дон Петтит вновь делится невероятными видами Земли с борта Международной космической станции (МКС). На этот раз его камера запечатлела северное сияние, переливающееся над огнями ночных городов.

Полярное сияние
Фото: NASA by Don Pettit, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Полярное сияние

"Пролетая над полярным сиянием; невероятно зелёное," — так описал Дон свой короткий видеоролик, опубликованный 5 января 2025 года в социальных сетях.

Несмотря на красоту снимка, астронавт не уточнил, над какой частью планеты он был сделан.

Фотографии, способные вдохновить

Дон Петтит, прибывший на МКС в сентябре на борту российского корабля "Союз", известен своими фотографическими экспериментами на орбите. В его архиве есть не только снимки Земли, но и уникальные фотографии, сделанные с использованием подручных средств.

  • В октябре он запечатлел городские огни северной Мексики в виде длинных световых полос благодаря технике длительной выдержки.
  • В том же месяце создал искусственную "планету" — сферу воды с добавлением пищевого красителя, напоминающую Юпитер.
  • В ноябре ему удалось зафиксировать следы от запуска гигантской ракеты Starship компании SpaceX в атмосфере Земли.
  • А в декабре он показал миру удивительно чёткий снимок звёзд и галактик, сделанный с помощью самодельного звездного трекера.

Новогодний подарок для поклонников космоса

Первые дни нового года начались с новых шедевров. Дон поделился фотографией северного сияния, где переливались красные и зелёные оттенки — словно идеальная иллюстрация к зимним праздникам.

"Эти кадры не просто красивые, они напоминают, насколько уникальна наша планета," — отмечает Петтит.

Его текущая миссия на МКС, рассчитанная на шесть месяцев, является четвёртым полётом в карьере 69-летнего астронавта, который остаётся самым возрастным действующим членом корпуса NASA.

Полярное сияние
Полярное сияние

Пример для будущих поколений

Опыт Петтита включает не только три длительных пребывания на МКС (2002-2003, 2011-2012 и нынешняя миссия), но и двухнедельную экспедицию в 2008 году. Его работы вдохновляют не только коллег, но и миллионы любителей космоса по всему миру.

Уточнения

Полярное сияние северное сияние (aurora borealis), южное сияние (aurora australis), аврора (aurora), устар. «па́зори» — атмосферное оптическое явление, свечение (люминесценция) верхних слоёв атмосфер планет, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра.

Междунаро́дная косми́ческая ста́нция сокр. МКС (англ. International Space Station, сокр. ISS) — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс; эксплуатируется с конца 1998 года по настоящее время (странами согласована эксплуатация по 2024 год включительно, рассматривается продление срока работы до 2028 или 2030 года).

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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