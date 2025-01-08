Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как сэкономить кучу денег? В эти часы обязательно стоит выключать радиаторы
Александр Легков объяснил снижение интереса к „Тур де Ски“ отсутствием россиян: это отмечает и норвежец Нортуг
Иностранные автомобильные издания высоко оценили Lada Niva Sport
Полив рассады: частота и рекомендации для здоровья растений
Как правильно выбрать гель для душа в зависимости от потребностей кожи?
Туриста из Китая спасли на пути к полюсу холода Оймякон
Постные лепёшки — отличная альтернатива хлебу: простой и быстрый рецепт на сковороде
Тыква в рационе: что нужно знать, чтобы избежать проблем
Цены на яйца подскочили на 70%: полки магазинов США пустеют

Фрукты останутся свежими: новая наноплёнка из луковой шелухи творит чудеса

2:06
Наука

Каждый год огромное количество фруктов и овощей портится до того, как они попадают на стол. Хранение и транспортировка требуют надёжной упаковки, но существующие методы, такие как использование пластика и химикатов, наносят вред экологии и здоровью. Учёные нашли решение — съедобное покрытие из луковой шелухи, которое помогает сохранить свежесть продуктов и снизить экологический ущерб.

овощи и фрукты
Фото: Wikimedia Commons by Peggy Greb, USDA ARS is licensed under Public domain
овощи и фрукты

Новое решение для свежести

Исследователи из Индии предложили покрытие из целлюлозных нановолокон (CNF), которые извлекаются из луковой шелухи — отхода сельского хозяйства. Для создания плёнки волокна смешивают с поливиниловым спиртом (PVA) и нанокуркумином. PVA, безопасный биополимер, придаёт покрытию прочность и устойчивость к воде, а нанокуркумин, полученный из порошка куркумы, защищает от грибков и микробов.

Три ключевых компонента

  1. Целлюлозные нанофибры: структурные элементы растений, известные своей прочностью.
  2. Поливиниловый спирт: экологичный синтетический материал, связывающий волокна.
  3. Нанокуркумин: антимикробный компонент, добавляющий защитные свойства.

Испытание на мандаринах

Учёные протестировали покрытие на мандаринах: плоды погружали в раствор на две минуты, затем высушивали. В течение двух недель исследователи наблюдали за изменениями веса, кислотности и уровня растворимых веществ (TSS). Результаты показали: обработанные мандарины оставались свежими и аппетитными, в то время как необработанные начали портиться уже через 13 дней.

Прорыв в хранении продуктов

"Наше исследование демонстрирует концепцию 'богатства из отходов', превращая луковую шелуху в ценный продукт", — говорит руководитель исследования Пурнима Виджаян.

Разработанное покрытие может заменить пластиковую упаковку, снижая загрязнение окружающей среды и риски для здоровья.

Уточнения

Фру́кт (лат. fructus — плод) — сочный съедобный плод растения.

Срок годности (UBD англ. Use By Date; expiration date) — время хранения продуктов питания и др., в течение которого они остаются безопасными для употребления; может обозначаться датой, когда этот срок истекает (вместе с датой производства).

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
В США считают, что отказ России от доллара будет для Штатов проблемой
Экономика и бизнес
В США считают, что отказ России от доллара будет для Штатов проблемой Аудио 
6 бесполезных кухонных гаджетов, которые только займут место
Недвижимость
6 бесполезных кухонных гаджетов, которые только займут место Аудио 
Ваше дерево вишни будет ломиться от ягод: вот что нужно сделать
Садоводство, цветоводство
Ваше дерево вишни будет ломиться от ягод: вот что нужно сделать Аудио 
Популярное
Пенсионные выплаты снова вырастут в феврале

Согласно данным Центробанка, с 1 января 2024 года страховые пенсии увеличились на 7,3%.

Пенсионные выплаты снова вырастут в феврале
Вода на грани космоса: удивительное открытие NASA
Гигантский резервуар воды в 140 триллионов океанов: открытие учёных
Вулканы подо льдом Антарктиды: таяние запускает серию опасных процессов
7 пород кошек, которые не боятся мороза и снега
Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров
Как понять, что пора менять моторное масло? Четыре простых способа
Простой способ похудеть: ежедневная рутина поможет скинуть вес
Ваше дерево вишни будет ломиться от ягод: вот что нужно сделать
Ваше дерево вишни будет ломиться от ягод: вот что нужно сделать
Последние материалы
Тыква в рационе: что нужно знать, чтобы избежать проблем
Цены на яйца подскочили на 70%: полки магазинов США пустеют
Собака перестанет нервничать у ветеринара: вот что нужно сделать хозяину
Магия и медицина: 4000-летняя гробница Древнего Египта удивила учёных
Вот что произойдёт, если не выключать телефон раз в неделю
Влияние ароматов уходовой косметики на настроение
Как организовать комфортные поездки с четвероногими друзьями
Рассыпчатый рис: как приготовить любимое блюдо ресторанного уровня у себя дома
Когда начинать садить томаты на рассаду: советы для 2025 года
5 способов применения скорлупы грецких орехов в вашем саду
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.