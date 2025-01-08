Фрукты останутся свежими: новая наноплёнка из луковой шелухи творит чудеса

Каждый год огромное количество фруктов и овощей портится до того, как они попадают на стол. Хранение и транспортировка требуют надёжной упаковки, но существующие методы, такие как использование пластика и химикатов, наносят вред экологии и здоровью. Учёные нашли решение — съедобное покрытие из луковой шелухи, которое помогает сохранить свежесть продуктов и снизить экологический ущерб.
Исследователи из Индии предложили покрытие из целлюлозных нановолокон (CNF), которые извлекаются из луковой шелухи — отхода сельского хозяйства. Для создания плёнки волокна смешивают с поливиниловым спиртом (PVA) и нанокуркумином. PVA, безопасный биополимер, придаёт покрытию прочность и устойчивость к воде, а нанокуркумин, полученный из порошка куркумы, защищает от грибков и микробов.
Учёные протестировали покрытие на мандаринах: плоды погружали в раствор на две минуты, затем высушивали. В течение двух недель исследователи наблюдали за изменениями веса, кислотности и уровня растворимых веществ (TSS). Результаты показали: обработанные мандарины оставались свежими и аппетитными, в то время как необработанные начали портиться уже через 13 дней.
"Наше исследование демонстрирует концепцию 'богатства из отходов', превращая луковую шелуху в ценный продукт", — говорит руководитель исследования Пурнима Виджаян.
Разработанное покрытие может заменить пластиковую упаковку, снижая загрязнение окружающей среды и риски для здоровья.
Фру́кт (лат. fructus — плод) — сочный съедобный плод растения.
Срок годности (UBD англ. Use By Date; expiration date) — время хранения продуктов питания и др., в течение которого они остаются безопасными для употребления; может обозначаться датой, когда этот срок истекает (вместе с датой производства).
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