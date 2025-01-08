Магия и медицина: 4000-летняя гробница Древнего Египта удивила учёных

Археологи в Египте обнаружили гробницу возрастом около 4000 лет, принадлежащую высокопоставленному царскому врачу.
Останки были найдены в Саккаре, недалеко от древнего города Мемфиса, примерно в 40 километрах к юго-западу от Каира. Несмотря на следы разграбления, стены гробницы сохранили свои изысканные украшения.
На стенах гробницы видны яркие росписи, среди которых выделяется фальшивая дверь и сцены с ритуальными подношениями. Как сообщает Министерство туризма и древностей Египта, эти изображения не только привлекают внимание своей красотой, но и рассказывают о высоком статусе её владельца.
Археологи установили, что гробница принадлежала врачу по имени Тети Неб Фу, который жил в период правления фараона Пепи II (VI династия, около 2305-2118 гг. до н. э.). Тети Неб Фу занимал сразу несколько престижных должностей: был главным придворным врачом, дантистом, директором по изучению лекарственных растений и магом богини Селкет. Селкет, известная как покровительница ядовитых существ, позволяет предположить, что Тети Неб Фу специализировался на лечении укусов и ожогов.
Раскопки в Саккаре начались в 2022 году, и в этой местности уже были найдены захоронения первых династий, гробницы жён Пепи II, а также саркофаги с надписями, рассказывающими о владельцах некрополя. Секретарь Высшего совета по древностям Мухаммед Исмаил Халед отметил, что находка раскрывает неизвестные ранее аспекты повседневной жизни в эпоху Древнего царства.
В то время медицина и магия были тесно связаны. Древние египтяне не только разрабатывали методы лечения таких заболеваний, как диабет и депрессия, но и использовали магические ритуалы. По данным Бруклинского музея, Египет считался "матерью магов", а письменные и устные заклинания использовались для влияния на окружающий мир.
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