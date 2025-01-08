Магия и медицина: 4000-летняя гробница Древнего Египта удивила учёных

2:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Археологи в Египте обнаружили гробницу возрастом около 4000 лет, принадлежащую высокопоставленному царскому врачу.

Фото: Openverse by S J Pinkney, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Сфинкс

Останки были найдены в Саккаре, недалеко от древнего города Мемфиса, примерно в 40 километрах к юго-западу от Каира. Несмотря на следы разграбления, стены гробницы сохранили свои изысканные украшения.

Уникальные детали гробницы

На стенах гробницы видны яркие росписи, среди которых выделяется фальшивая дверь и сцены с ритуальными подношениями. Как сообщает Министерство туризма и древностей Египта, эти изображения не только привлекают внимание своей красотой, но и рассказывают о высоком статусе её владельца.

Археологи установили, что гробница принадлежала врачу по имени Тети Неб Фу, который жил в период правления фараона Пепи II (VI династия, около 2305-2118 гг. до н. э.). Тети Неб Фу занимал сразу несколько престижных должностей: был главным придворным врачом, дантистом, директором по изучению лекарственных растений и магом богини Селкет. Селкет, известная как покровительница ядовитых существ, позволяет предположить, что Тети Неб Фу специализировался на лечении укусов и ожогов.

Новые данные о жизни Древнего Египта

Раскопки в Саккаре начались в 2022 году, и в этой местности уже были найдены захоронения первых династий, гробницы жён Пепи II, а также саркофаги с надписями, рассказывающими о владельцах некрополя. Секретарь Высшего совета по древностям Мухаммед Исмаил Халед отметил, что находка раскрывает неизвестные ранее аспекты повседневной жизни в эпоху Древнего царства.

В то время медицина и магия были тесно связаны. Древние египтяне не только разрабатывали методы лечения таких заболеваний, как диабет и депрессия, но и использовали магические ритуалы. По данным Бруклинского музея, Египет считался "матерью магов", а письменные и устные заклинания использовались для влияния на окружающий мир.

Уточнения

Дре́вний Еги́пет (от др.-греч. Αἴγυπτος и лат. Aegyptus) — название исторического региона и культуры значительной цивилизации Древнего мира, существовавшей на северо-востоке Африки вдоль нижнего течения реки Нил.



Гробница — форма захоронения, при которой останки покойного хранятся внутри сооружения, а не под ним, как в случае надгробия.

