Новый стандарт в оптике: данные передаются быстрее, чем моргает человек

2:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Каждую секунду терабайты данных путешествуют по оптоволоконным кабелям, связывая весь мир. Но чтобы эти потоки информации достигли цели, нужны эффективные системы переключения.

Фото: unsplash.com by Lewis Ngugi ngeshlew, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Цифровые данные

До недавнего времени фотонные переключатели сталкивались с дилеммой: увеличивая скорость обработки данных, они становились громоздкими, дорогими и энергозатратными.

Миниатюрный прорыв

Учёные из Пенсильванского университета разработали уникальный фотонный переключатель размером 85x85 микрометров — меньше зерна соли. Новая технология описана в Nature Photonics. Она позволяет управлять светом с невероятной точностью, ускоряя передачу данных в глобальных сетях.

"Этот переключатель способен ускорить всё: от потокового видео до работы искусственного интеллекта," — отмечает профессор Лян Фэн, один из авторов разработки.

Уникальная физика

Секрет технологии кроется в использовании неэрмитовой физики — области квантовой механики, изучающей необычные поведения систем. Это позволяет исследователям точно направлять свет внутри устройства.

"Мы можем контролировать усиление и потери материала, чтобы свет попадал туда, куда нужно," — поясняет докторант Силин Фэн.

Такой подход обеспечивает рекордную скорость — переключение сигнала происходит за 100 пикосекунд. Это в миллиарды раз быстрее мигания глаза.

Кремний для масштабирования

Устройство создано с использованием кремния — доступного материала, широко применяемого в полупроводниковой индустрии. Это открывает возможности для массового производства.

"Ранее такой уровень управления светом не достигался на кремниевой платформе," — подчеркивает соавтор исследования Шуан У.

Технология будущего

На основе этого переключателя можно создавать более быстрые и эффективные дата-центры, что станет прорывом для интернет-инфраструктуры.

"Скорость передачи данных ограничена только нашей способностью её контролировать," — добавляет Лян Фэн.

Уточнения

Интерне́т (англ. Internet, от англ. Internet protocol — досл. : «межсетевой протокол», по первому протоколу передачи данных, который объединил отдельные компьютерные сети во всемирную сеть, «сеть сетей») — коммуникационная сеть и всемирная система объединённых компьютерных сетей для хранения и передачи информации.



Да́нные — зарегистрированная информация; представление фактов, понятий или инструкций в форме, приемлемой для общения, интерпретации, или обработки человеком или с помощью автоматических средств.

