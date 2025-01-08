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Плутон и Харон: любовная история на просторах Солнечной системы

2:36
Наука

Плутон и его луна Харон, согласно новым компьютерным симуляциям, могли образоваться в результате так называемого "поцелуйного захвата". Этот процесс подразумевает кратковременное соединение двух тел, после чего они заняли свои нынешние позиции.

Плутон
Фото: commons.wikimedia.org by NASA/JHUAPL/SwRI, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Плутон

Планетологи считают, что ситуация между Плутоном и Хароном напоминает "переезд", когда два объекта "поцеловались" и решили создать совместную систему. Харон, обладая размером в половину от Плутона и составляя 12% его массы, является необычно крупной луной.

С начала 1990-х годов существует мнение, что Харон образовался схожим образом с Луной Земли — в результате удара по основному телу, который выбросил горячий расплавленный материал на орбиту, где он впоследствии сформировал большой естественный спутник.

Тем не менее детали этого процесса до сих пор остаются неясными. Ученые отмечают, что существует много вопросов о том, как именно возник Харон.

Симуляции столкновений, которые проводились ранее, демонстрировали систему, схожую на Плутон и Харон. Однако в этих моделях про-планеты рассматривались как жидкости, что игнорировало их прочностные характеристики.

Это подход было оправдано для крупных объектов, таких как газовые гиганты или галактики, которые действительно ведут себя как жидкости при столкновениях. Однако Плутон и Харон представляют собой каменные, обернутые льдом тела, что требует другого подхода.

Симуляции первого столкновения Плутона и Харона показывают, что каждое тело оставалось в основном целым после кратковременного, но интенсивного удара. Эти про-планеты присоединились друг к другу и начали вращаться вместе. Спустя около 30 часов Харон отделился от Плутона и начал двигаться к своей нынешней орбите.

Исследования также обнаружили, что аналогичные "поцелуйные захваты" могут объяснить образования других пар объектов, таких как карликовая планета Эрис с луной Дисномия и карликовая планета Оркус с луной Вант. Ученые планируют расширить свои исследования на другие объекты с различной массой и составом.

Если теории о "поцелуйных захватах" верны, это может означать, что подобные процессы происходили по всему поясу Койпера на протяжении всей истории Солнечной системы, что делает это открытие весьма романтичным.

Уточнения

Плуто́н (134340 Pluto, символы: и ) — крупнейшая известная карликовая планета Солнечной системы, транснептуновый объект и десятое по массе (без учёта спутников) небесное тело, обращающееся вокруг Солнца — после восьми планет и Эриды.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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