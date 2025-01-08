Путешествия атомов углерода длиной в миллионы лет

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Можно ли представить, что атомы углерода в наших клетках когда-то покидали пределы Млечного Пути, а затем возвращались? Исследование, опубликованное в The Astrophysical Journal Letters, раскрывает грандиозные космические путешествия этого ключевого элемента, лежащего в основе жизни.

Фото: livescience.com by William Gonzalez Sierra, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гибрид астероида и кометы

Углерод, как и многие другие элементы, возник в недрах звезд или в экстремальных условиях, таких как взрывы сверхновых. Его путь до Земли невероятно сложен: после образования он мог быть выброшен в окологалактическую среду (circumgalactic medium), затем покинуть пределы Галактики и вернуться обратно.

Окологалактическая среда — это гигантский резервуар газа и тяжелых элементов, таких как кислород и углерод. Она выполняет роль космического конвейера: выбрасывает вещества за пределы галактик и возвращает их обратно. Вернувшись, углерод участвует в формировании планет, комет, астероидов, а также новых звезд.

С помощью спектрографа "Cosmic Origins" космического телескопа "Хаббл" астрономы проанализировали свет от девяти квазаров, проходящий через окологалактическую среду 11 галактик. Результаты показали, что в активно звездообразующих галактиках, подобных Млечному Пути, углерод образует структуры, достигающие 400 тысяч световых лет в длину — в четыре раза больше диаметра нашей Галактики.

Интересно, что сокращение звездообразования может быть связано с замедлением этого "круговорота" вещества. Пока же процесс продолжается, углерод и другие элементы продолжают свое путешествие, питая рождение новых звезд.

Уточнения

Углеро́д (химический символ — C, от лат. Сarboneum) — химический элемент четырнадцатой группы второго периода (по устаревшей классификации — главной подгруппы четвёртой группы, IVA) периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 6.

