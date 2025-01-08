Загрязнение, о котором не знали 2000 лет: токсичный воздух Древнего Рима

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Задумывались ли вы, как древние цивилизации могли влиять на окружающую среду? Исследования показывают, что масштабная добыча металлов и выплавка свинца в период расцвета Римской империи оставили след не только в истории, но и в атмосфере.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alessandro_Pigna_Terme.jpg by Alessandro Pigna Открытие года: римские термы на Сицилии впечатляют масштабами

Угрозы древнего загрязнения

Ученые изучили ледяные керны, добытые в Арктике, чтобы определить уровень загрязнения свинцом с 500 г. до н. э. по 600 г. н. э. Эти слои льда сохранили данные о выбросах, связанных с экономическим и политическим развитием Рима.

"Это первое исследование, которое позволило оценить воздействие загрязняющих веществ на здоровье человека 2000 лет назад", — комментирует ведущий автор исследования из Института исследований пустыни (DRI), Джо МакКоннелл.

Свинец в воздухе и снижение интеллекта

Используя современные данные о влиянии свинца на организм, учёные подсчитали, что в период Pax Romana (200-летнего расцвета Рима) загрязнение могло снизить средний IQ жителей на 2-3 балла.

"Мы сосредоточились на когнитивных функциях, поскольку именно это можно количественно измерить", — отметил соавтор исследования Натан Челлман.

Как свинец попадал в организм

Свинец окружал людей практически повсюду: он содержался в водопроводных трубах, посуде, косметике и даже в воздухе. Это вещество было побочным продуктом переработки свинцово-серебряных руд, которые служили экономической основой Рима.

Особенно страдали дети, ведь даже низкий уровень свинца в крови приводит к снижению интеллекта, ухудшению внимания и академической успеваемости.

Пики загрязнения и исторические изменения

Максимальные выбросы свинца в атмосферу зафиксированы в конце II века до н. э., когда Римская республика находилась на пике своего развития. Во время политических кризисов I века до н. э. выбросы резко упали, но с началом расцвета Римской империи загрязнение снова возросло.

Согласно оценкам, за почти два столетия в атмосферу было выброшено около 500 килотонн свинца, что оказало серьёзное влияние на сельское население и экосистемы Европы.

История показывает, что воздействие токсичных веществ на человека — проблема, актуальная не только для современности. Сегодня свинец также считается одним из самых опасных загрязнителей, влияющих на здоровье даже при минимальном уровне воздействия.

Уточнения

Дре́вний Рим — современное историографическое обозначение римской цивилизации в период от VIII века до н. э. (основание города Рим) до падения Западной Римской империи в V веке, одна из самых развитых цивилизаций древнего мира в Европе, государство античности.

