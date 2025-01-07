Скрытые убежища на Луне: где температура остаётся комфортной

Какая температура на Луне? Изучаем экстремальные перепады

Луна может казаться холодной и безжизненной, но насколько она действительно холодна? Ответ не так прост, как может показаться. Температура на её поверхности значительно меняется в зависимости от того, освещена она Солнцем или находится в тени.

Фото: commons.wikimedia.org by Jebulon, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Erechtheum Acropolis Athens evening moon

«Температура на Луне варьируется от чрезвычайно высокой до экстремально низкой,» — объясняет Джон Монье, профессор астрономии из Мичиганского университета. По его словам, температурные колебания на Луне составляют от -100 °C до +100 °C, что значительно превосходит диапазон температур на Земле.

Почему температура на Луне так отличается от Земли?

Хотя Земля и Луна находятся примерно на одинаковом расстоянии от Солнца — около 150 миллионов километров, — их температурные условия сильно различаются из-за ряда факторов:

Атмосфера Земли: Атмосфера Земли сохраняет тепло и поддерживает умеренные температуры. На Луне атмосферы нет, что делает её поверхность уязвимой к прямому нагреву от Солнца или охлаждению в тени. Океаны Земли: Океаны Земли поглощают солнечную энергию днём и медленно отдают её ночью. Лунная поверхность, состоящая из камня, нагревается и остывает очень быстро. Длительность дня и ночи: Один лунный день длится примерно месяц по земному времени, из-за чего поверхность долгое время подвергается нагреву или охлаждению.

Лунный грунт, известный как реголит, является отличным изолятором. Он сохраняет тепло или холод на поверхности, но плохо проводит температуру в глубину. Во время миссий «Аполлон-15» и «Аполлон-17» астронавты измерили температуру на глубине 35 см. Средняя температура на этой глубине оказалась на 40–45 Кельвинов выше, чем на поверхности, что свидетельствует о меньшей подверженности подповерхностных слоёв температурным перепадам.

Экстремальные перепады температуры на Луне

На экваторе Луны : Температура может достигать +121 °C при солнечном освещении и падать до -133 °C в темноте.

: Температура может достигать при солнечном освещении и падать до в темноте. На полюсах Луны: Солнце никогда не поднимается выше 1,5 градуса над горизонтом, создавая длинные вращающиеся тени. Некоторые кратеры на полюсах остаются в вечной тени и могут содержать частицы льда, что делает их потенциально важными для выживания человека.

Согласно данным NASA, некоторые кратеры могут быть настолько холодными, что их температура достигает 25 Кельвинов (-248,15 °C), возможно, это самые холодные места во всей Солнечной системе.

С другой стороны, в некоторых тенистых углублениях температура может оставаться на уровне +17 °C, как показали измерения тепловой камеры Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO). Эти области могут быть пригодны для обустройства убежищ.

Подготовка к освоению Луны

Понимание температурных перепадов на Луне является ключевым для будущих миссий и потенциальной колонизации. Научное оборудование и базы должны быть способны выдерживать экстремальные условия. Также важно учитывать, как реголит взаимодействует с инструментами, чтобы избежать их перегрева.

«Если мы хотим создать постоянную базу на Луне или разместить там научные инструменты, нам необходимо понимать, как изменяются температуры, чтобы проектировать оборудование, способное выдерживать эти условия,» — отмечает Монье.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли. Самый близкий к Солнцу спутник планеты, так как у ближайших к Солнцу планет (Меркурия и Венеры) их нет.

