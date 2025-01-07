Луна может казаться холодной и безжизненной, но насколько она действительно холодна? Ответ не так прост, как может показаться. Температура на её поверхности значительно меняется в зависимости от того, освещена она Солнцем или находится в тени.
«Температура на Луне варьируется от чрезвычайно высокой до экстремально низкой,» — объясняет Джон Монье, профессор астрономии из Мичиганского университета. По его словам, температурные колебания на Луне составляют от -100 °C до +100 °C, что значительно превосходит диапазон температур на Земле.
Хотя Земля и Луна находятся примерно на одинаковом расстоянии от Солнца — около 150 миллионов километров, — их температурные условия сильно различаются из-за ряда факторов:
Лунный грунт, известный как реголит, является отличным изолятором. Он сохраняет тепло или холод на поверхности, но плохо проводит температуру в глубину. Во время миссий «Аполлон-15» и «Аполлон-17» астронавты измерили температуру на глубине 35 см. Средняя температура на этой глубине оказалась на 40–45 Кельвинов выше, чем на поверхности, что свидетельствует о меньшей подверженности подповерхностных слоёв температурным перепадам.
Согласно данным NASA, некоторые кратеры могут быть настолько холодными, что их температура достигает 25 Кельвинов (-248,15 °C), возможно, это самые холодные места во всей Солнечной системе.
С другой стороны, в некоторых тенистых углублениях температура может оставаться на уровне +17 °C, как показали измерения тепловой камеры Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO). Эти области могут быть пригодны для обустройства убежищ.
Понимание температурных перепадов на Луне является ключевым для будущих миссий и потенциальной колонизации. Научное оборудование и базы должны быть способны выдерживать экстремальные условия. Также важно учитывать, как реголит взаимодействует с инструментами, чтобы избежать их перегрева.
«Если мы хотим создать постоянную базу на Луне или разместить там научные инструменты, нам необходимо понимать, как изменяются температуры, чтобы проектировать оборудование, способное выдерживать эти условия,» — отмечает Монье.
Луна́ — единственный естественный спутник Земли. Самый близкий к Солнцу спутник планеты, так как у ближайших к Солнцу планет (Меркурия и Венеры) их нет.
Анис — это семена многолетнего растения, которое впервые начали выращивать в Египте и на Ближнем Востоке около 2000 года до нашей эры. Позже его завезли в Европу благодаря целебным свойствам.