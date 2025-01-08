Миллионы лет стабильности: удивительная генетика растений

Более 450 миллионов лет назад растения сделали смелый шаг из воды на сушу. Одними из первых первопроходцев стали предки роголистников — небольших растений, которые, несмотря на свою скромность, смогли пережить миллионы лет.
Новое исследование открывает удивительные детали их генетики и проливает свет на адаптацию к жизни на суше.
Учёные расшифровали геномы десяти видов роголистников, охватывающих все известные семейства этой группы.
"Роголистники сохранили удивительно стабильные хромосомы, несмотря на эволюцию на протяжении более 300 миллионов лет".- отметил Питер Шафран, научный сотрудник Института Бойса Томпсона.
Одной из главных особенностей роголистников стало отсутствие полногеномного дуплицирования — процесса, при котором весь генетический материал организма дублируется. Это позволило их хромосомам оставаться неизменными, что выделяет роголистники среди других растений.
Но не вся генетика роголистников так стабильна. У них были обнаружены дополнительные хромосомы, которые не обязательны для выживания, но могут давать преимущества.
Эти динамичные элементы генома быстро эволюционируют и различаются даже у отдельных растений. Исследователи также нашли признаки половых хромосом, что проливает свет на эволюцию размножения у растений.
Анализ генома дал новые данные о генах, связанных с:
Эти открытия помогают понять, как первые наземные растения приспосабливались к новым вызовам.
Роголистники теперь стали самой тщательно изученной группой растений с точки зрения генетики. Как
"Наше исследование демонстрирует важность изучения разнообразных организмов. Расширяя знания о роголистниках, мы получаем более полную картину эволюции растений и разнообразия жизни". — отметила Фэй-Вэй Ли, доцент Института Бойса Томпсона.
Созданный генетический ресурс даёт учёным уникальную возможность изучать, как растения адаптировались к прошлым экологическим вызовам, и поможет разрабатывать устойчивые культуры для будущего.
Роголи́стник (лат. Ceratophýllum) — по современной классификации APG IV род цветковых растений монотипного семейства Роголистниковые (Ceratophyllaceae Gray). Род включает многолетние травянистые водные растения с тонкими ветвями, распространенные по всему земному шару — от полярного круга до тропиков.
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