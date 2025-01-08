Арктические льды раскрывают тайны Римской империи

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Задумывались ли вы, как добыча серебра во времена Римской империи могла повлиять на интеллект миллионов людей?

Фото: commons.wikimedia.org by Gérald Tapp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Арктика

Свинец и интеллект: потеря нескольких баллов IQ

Учёные впервые использовали данные о загрязнении свинцом из арктических ледяных кернов, чтобы оценить, как промышленные выбросы могли сказаться на когнитивных способностях древнего населения Европы.

Исследование показало, что воздействие свинца в период расцвета Римской империи (Pax Romana) снизило средний IQ на 2-3 балла.

"Снижение IQ кажется незначительным, но если это затрагивает миллионы людей, эффект становится серьёзным", — отмечает Натан Челлман, исследователь в области гидрологии снега и льда.

История, замороженная в льду

Данные о загрязнении сохранились в арктических льдах, которые формировались тысячелетиями. Газовые пузырьки и следы металлов в этих кернах позволяют реконструировать атмосферные условия древних эпох.

Используя изотопный анализ, исследователи выявили, что основной причиной загрязнения была добыча галенита — минерала, богатого свинцом и серебром.

Загрязнение на пике Римской империи

Уровень свинца в атмосфере начал расти ещё в железном веке, достигнув пика в конце II века до н. э., а затем снова в период Pax Romana.

Однако после Антониновой чумы (165-180-е годы н. э.) загрязнение стало снижаться. За 200 лет процветания Римской империи в атмосферу было выброшено более 500 килотонн свинца.

Долговременные последствия для здоровья

Свинец опасен даже в минимальных количествах. У взрослых он вызывает анемию, бесплодие, проблемы с памятью и сердечно-сосудистые заболевания. У детей — снижение IQ, проблемы с вниманием и успеваемостью.

Современные параллели

Хотя пик загрязнения свинцом пришёлся на 1970-е годы из-за использования этилированного бензина, ситуация начала улучшаться после принятия экологических законов.

Сегодня исследования ледяных кернов помогают понять, как человеческая деятельность на протяжении тысячелетий воздействовала на здоровье людей.

"Идея, что мы можем анализировать загрязнение 2000 лет назад, кажется невероятной", — подводит итог Джо МакКоннелл, ведущий автор исследования.

Эти данные открывают новые горизонты для изучения взаимосвязи между историей, экологией и здоровьем.

Уточнения

Свине́ц (лат. Plumbum; обозначается символом Pb) — элемент 14-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы IV группы), шестого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 82. Свинец и его соединения токсичны, при этом органические соединения свинца более опасны, чем неорганические.

