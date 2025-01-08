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Мощнее, чем кажется: мини-ПК с потенциалом изменить мир

2:57
Наука

Может ли суперкомпьютер поместиться в вашей сумке? Компания Nvidia утверждает, что это уже возможно. На выставке CES 2025 в Лас-Вегасе генеральный директор Nvidia, представил новый мини-ПК — Project Digits.

Ноутбук
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ноутбук

Это устройство, по его словам, предназначено для разработчиков, исследователей и специалистов, работающих с искусственным интеллектом (ИИ), и обладает мощностью, которая раньше была доступна только в крупных центрах обработки данных.

Что известно о Project Digits?

Project Digits основан на суперчипе Nvidia GB10 Grace Blackwell, который объединяет ключевые компоненты на одном кристалле для минимизации времени передачи данных. Новинка оснащена:

  • Видеокартой Nvidia Blackwell,
  • Процессором Nvidia Grace,
  • 128 ГБ оперативной памяти,
  • 4 ТБ SSD-накопителя.

Скорость обработки достигает 1 петафлопса, что примерно в 1000 раз мощнее стандартного ноутбука. Устройство позволяет запускать большие языковые модели, такие как ChatGPT, содержащие до 200 миллиардов параметров. При подключении двух устройств этот показатель может вырасти до 405 миллиардов параметров.

Компактный, но мощный

Размер Project Digits позволяет разместить его на рабочем столе или даже в сумке. Устройство открывает новые возможности для исследований в области робототехники и компьютерного зрения.

"Проект NVIDIA DIGITS позволяет экспериментировать, настраивать и масштабировать решения быстрее, чем когда-либо, — и всё это на вашем рабочем столе", — отметила Ракель Уртасун, профессора компьютерных наук Университета Торонто.

Преимущества для ИИ

Устройство способно работать с крупными моделями генеративного ИИ. Например, GPT-3.5, на котором базировалась первая версия ChatGPT, включал 175 миллиардов параметров.

Для таких задач раньше требовалось подключение к облачным сервисам или использование больших суперкомпьютеров. Project Digits упрощает доступ к этим возможностям.

Когда и сколько?

Ожидается, что продажи Project Digits начнутся в мае 2025 года по цене около 3000 долларов. Дизайн устройства пока находится в стадии доработки, но предварительные заявки на покупку будут открыты уже в ближайшие месяцы.

Революция в производительности

Для сравнения, самые мощные суперкомпьютеры в мире обеспечивают производительность свыше 1000 петафлопс, что в миллионы раз больше, чем у обычных ноутбуков.

Project Digits, хотя и уступает этим гигантам, предлагает уникальное сочетание компактности и высокой производительности.

Уточнения

Nvidia (/ɛnˈvɪdiə/; NVIDIA Corporation) — американская технологическая компания, разработчик графических процессоров и систем на чипе (SoC).  Компания была основана в 1993 году.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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