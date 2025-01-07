Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему на огурцах проявляются нежелательные явления
Осторожно, русская кухня: диетологи предупреждают о вреде трёх всеми любимых блюд
Необычные способы очистки автомобиля с помощью подручных средств
Platinum Motorsport Group и Limited Spec Automotive создают уникальный Rolls-Royce Spectre
Volvo 240: наследие, вдохновляющее будущее автомобилестроения
ПП десерт, который готовится всего за 5 минут
Родители Дэниела Рэдклиффа сделали его мультимиллионером
Chrysler: новый этап с электромобилями и обновлениями моделей
Секреты ухода за эухарисом: пышное цветение круглый год

Обнаружен новый механизм устойчивости к антибиотикам

2:37
Наука

Исследователи из Центра геномной регуляции в Барселоне обнаружили новый механизм, с помощью которого бактерии справляются с антибиотиками. В ходе экспериментов было установлено, что под действием лекарств бактерии способны изменять структуру своих рибосом. Результаты были опубликованы в журнале Nature Communications.

Таблетки
Фото: commons.wikimedia.org by Unknown, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Таблетки

Рибосомы представляют собой молекулярные структуры, играющие центральную роль в синтезе белков в клетках. Антибиотики, такие как стрептомицин и касугамицин, нарушают этот процесс, связываясь с рибосомами и блокируя их функциональность. Учёные выяснили, что бактерии Escherichia coli, под воздействием этих антибиотиков, начинают создавать новые рибосомы с изменённой структурой, что позволяет им снижать восприимчивость к лекарствам. Изменения касаются потери химических меток в важных областях, где обычно прикрепляются антибиотики.

В ходе исследования была применена современная технология секвенирования нанопор, которая позволила напрямую считывать молекулы рибосомальной РНК с сохранением их химических модификаций. В отличие от традиционных методов, секвенирование нанопор предоставляет возможность наблюдать молекулы в их естественной форме, что способствует более глубокому пониманию происходящих изменений.

Эксперименты показали, что под действием стрептомицина и касугамицина рибосомы теряли определенные химические метки, особенно в зонах, где связываются антибиотики. Это позволило бактериям защищаться от препаратов, препятствуя их воздействию на синтез белков. Исследование подтвердило, что такие изменения происходят с высоким уровнем точности и в реальном времени.

Кроме того, исследователи отметили, что механизм, основанный на изменении структуры рибосом, существенно отличается от других известных стратегий устойчивости к антибиотикам, таких как мутации в ДНК или активное выведение лекарств из клетки. Это открывает новые горизонты в изучении адаптивных механизмов бактерий.

Авторы работы подчеркивают, что будущие исследования должны быть направлены на выяснение причин утраты химических модификаций рибосом и разработку новых терапевтических методов. Понимание механизма таких изменений может способствовать созданию препаратов, которые будут предотвращать адаптацию бактерий или эффективно воздействовать на измененные рибосомы.

Уточнения

Антибио́тики (от др.-греч. ἀντί «против» + βίος «жизнь») — природные и синтетические антимикробные вещества, широко применяющиеся для лечения инфекций.

Рибосомы также гранулы Паладе в честь первооткрывателя Джорджа Паладе — немембранные органеллы всех живых клеток. Представляют собой макромолекулярные машины, служащие для биосинтеза белка на стадии трансляции. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Какие растения любят мульчирование опилками? Запомните этот список
Садоводство, цветоводство
Какие растения любят мульчирование опилками? Запомните этот список Аудио 
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем
Недвижимость
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем Аудио 
Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы
Здоровье
Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы Аудио 
Популярное
Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы

Анис — это семена многолетнего растения, которое впервые начали выращивать в Египте и на Ближнем Востоке около 2000 года до нашей эры. Позже его завезли в Европу благодаря целебным свойствам.

Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы
Тревожные данные: риолитовая магма в Йеллоустоне движется к критической точке
Тревожные данные: риолитовая магма в Йеллоустоне движется к критической точке
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем
В Польше узнали о хороших для России новостях из Африки
Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров
Всего 15 минут на тесто, и 15 минут на выпекание — и аппетитные лепёшки на рассоле готовы
Пенсионные выплаты снова вырастут в феврале
Cryptopoltan: отказ России от доллара станет проблемой для США
Cryptopoltan: отказ России от доллара станет проблемой для США
Последние материалы
Осторожно, русская кухня: диетологи предупреждают о вреде трёх всеми любимых блюд
Необычные способы очистки автомобиля с помощью подручных средств
Platinum Motorsport Group и Limited Spec Automotive создают уникальный Rolls-Royce Spectre
Volvo 240: наследие, вдохновляющее будущее автомобилестроения
ПП десерт, который готовится всего за 5 минут
Родители Дэниела Рэдклиффа сделали его мультимиллионером
Chrysler: новый этап с электромобилями и обновлениями моделей
Секреты ухода за эухарисом: пышное цветение круглый год
Как поддерживать форму, если времени совсем нет: упражнения, которые сжигают калории за минуты
Обнаружен новый механизм устойчивости к антибиотикам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.