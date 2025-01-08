Виртуальные подиумы и 3D-модели: новое слово в рекламе моды

2:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Студенты МФТИ разработали инновационное решение для индустрии моды — платформу Redress, которая упрощает процесс создания рекламных материалов. Этот инструмент позволяет креаторам генерировать виртуальные каталоги одежды и создавать цифровые подиумы для моделей, что может полностью изменить подход к производству и продвижению модной продукции, сообщили в пресс-службе вуза.

Фото: Пресс-служба Московской недели моды Московская неделя моды

Платформа Redress призвана решить две ключевые проблемы модной индустрии.

Во-первых, системы 3D-моделирования, используемые на платформе, ускоряют процесс создания одежды, избавляя дизайнеров от необходимости в физических образцах.

Во-вторых, виртуальные модели и подиумы оптимизируют съёмочный процесс, снижая расходы на традиционные фотосессии и аренду студий. По словам авторов проекта, использование таких технологий делает модный бизнес более доступным.

"Digital-платформа особенно полезна для креаторов из удалённых регионов, где нет профессиональных студий и моделей. Теперь они смогут создавать качественные рекламные материалы без лишних затрат", — рассказала Евгения Алексеева, студентка факультета аэромеханики и космических технологий МФТИ и одна из создателей проекта.

Работа с платформой предельно проста. Дизайнер загружает цифровые лекала, которые система преобразует в 3D-модели одежды. Далее можно "примерить" созданные вещи на цифровых моделей и разместить их на виртуальном подиуме, настроив освещение, позы и анимацию.

Готовый результат экспортируется в виде изображений или видео для использования в рекламе, каталогах или интернет-магазинах.

Команда проекта, состоящая из четырёх студентов МФТИ, также планирует расширить функционал платформы, добавив интеграцию с популярными онлайн-магазинами и рекламными агентствами. Платформа будет доступна как веб-сервис.

Проект Redress победил в конкурсе "Студенческий стартап", организованном на базе МФТИ, и получил грант в 1 миллион рублей от федерального Фонда содействия инновациям.