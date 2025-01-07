Раскрыта опасность потепления для тропиков

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Исследователи из Института физики атмосферы Китайской академии наук обнаружили, что ослабление сезонных сдвигов тропического дождевого пояса в результате глобального потепления представляет угрозу для тропических экосистем. Эти выводы были получены в ходе климатического моделирования и анализа древних климатических условий раннего эоцена, и опубликованы в журнале Geophysical Research Letters.

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Работа показала, что в раннем эоцене, который являлся самым теплым периодом за последние 65 миллионов лет, парниковый климат существенно изменил динамику зоны внутритропической конвергенции (ЗВТК) — зоны, отвечающей за тропические дожди. Замедление сезонного смещения ЗВТК, обусловленное сильным потеплением, привело к расширению субтропических сухих регионов и уменьшению влажных областей в тропиках, что могло кардинально изменить глобальные осадочные процессы.

Для анализа древнего климата исследователи применили методы климатического моделирования, основываясь на данных о высоких концентрациях углекислого газа (свыше 1600 частей на миллион) и реконструкции температур океанов. Это дало возможность смоделировать процессы, которые влияют на соотношение между солнечным излучением и скрытым тепловым потоком, которые являются ключевыми для движения зоны внутритропической конвергенции (ЗВТК).

Полученные результаты показали, что в условиях повышенных температур океаны становились более чувствительными к испарению от ветра, что усугубляло различия в испарении между полушариями. Это нарушало привычное равновесие между солнечным нагревом и энергией, поступающей от испарения, что, в свою очередь, снижало сезонное движение ЗВТК и ограничивало её воздействие на влажные территории.

Сопоставление климатических данных раннего эоцена с нынешними тенденциями глобального потепления подразумевает, что продолжающиеся выбросы парниковых газов могут вызвать схожие изменения в функционировании дождевого пояса. Уровень углекислого газа сегодня уже приближается к значениям, наблюдаемым в эоцене, что создает серьезную угрозу для тропических экосистем.

Уточнения

Экосисте́ма или экологи́ческая систе́ма— основная природная единица на поверхности Земли, совокупность совместно обитающих организмов (биотических) и условий их существования (абиотических), находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом и образующих систему.



