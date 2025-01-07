Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не спешите выбрасывать одежду! Эти способы помогут вывести пятна
Гимнокалициум зимой: правила ухода в холодный период
Прививка на вишню: увеличьте урожай без посадки новых деревьев
Прилучный рассказал про письмо сына Деду Морозу, в котором он пожелал остаться с отцом
Зимний уход за ногами: что важно помнить, чтобы избежать сухости
Чем опасны зимние пробежки?
Что учесть при перевозке автомобиля в другой город: советы по документам и стоимости
Почему пивные ванны стали популярны среди женщин
Алмазная добыча в Анголе достигла максимума

Раскрыта опасность потепления для тропиков

2:20
Наука

Исследователи из Института физики атмосферы Китайской академии наук обнаружили, что ослабление сезонных сдвигов тропического дождевого пояса в результате глобального потепления представляет угрозу для тропических экосистем. Эти выводы были получены в ходе климатического моделирования и анализа древних климатических условий раннего эоцена, и опубликованы в журнале Geophysical Research Letters.

тропики
Фото: freepik.com by TravelScape is licensed under Free More info
тропики

Работа показала, что в раннем эоцене, который являлся самым теплым периодом за последние 65 миллионов лет, парниковый климат существенно изменил динамику зоны внутритропической конвергенции (ЗВТК) — зоны, отвечающей за тропические дожди. Замедление сезонного смещения ЗВТК, обусловленное сильным потеплением, привело к расширению субтропических сухих регионов и уменьшению влажных областей в тропиках, что могло кардинально изменить глобальные осадочные процессы.

Для анализа древнего климата исследователи применили методы климатического моделирования, основываясь на данных о высоких концентрациях углекислого газа (свыше 1600 частей на миллион) и реконструкции температур океанов. Это дало возможность смоделировать процессы, которые влияют на соотношение между солнечным излучением и скрытым тепловым потоком, которые являются ключевыми для движения зоны внутритропической конвергенции (ЗВТК).

Полученные результаты показали, что в условиях повышенных температур океаны становились более чувствительными к испарению от ветра, что усугубляло различия в испарении между полушариями. Это нарушало привычное равновесие между солнечным нагревом и энергией, поступающей от испарения, что, в свою очередь, снижало сезонное движение ЗВТК и ограничивало её воздействие на влажные территории.

Сопоставление климатических данных раннего эоцена с нынешними тенденциями глобального потепления подразумевает, что продолжающиеся выбросы парниковых газов могут вызвать схожие изменения в функционировании дождевого пояса. Уровень углекислого газа сегодня уже приближается к значениям, наблюдаемым в эоцене, что создает серьезную угрозу для тропических экосистем.

Уточнения

Экосисте́ма или экологи́ческая систе́ма— основная природная единица на поверхности Земли, совокупность совместно обитающих организмов (биотических) и условий их существования (абиотических), находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом и образующих систему.
 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Пенсионные выплаты снова вырастут в феврале
Экономика и бизнес
Пенсионные выплаты снова вырастут в феврале Аудио 
Добавьте это в гречку — и она станет любимым блюдом всей семьи
Еда и рецепты
Добавьте это в гречку — и она станет любимым блюдом всей семьи Аудио 
Какие растения любят мульчирование опилками? Запомните этот список
Садоводство, цветоводство
Какие растения любят мульчирование опилками? Запомните этот список Аудио 
Популярное
Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы

Анис — это семена многолетнего растения, которое впервые начали выращивать в Египте и на Ближнем Востоке около 2000 года до нашей эры. Позже его завезли в Европу благодаря целебным свойствам.

Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы
Тревожные данные: риолитовая магма в Йеллоустоне движется к критической точке
Тревожные данные: риолитовая магма в Йеллоустоне движется к критической точке
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем
В Польше узнали о хороших для России новостях из Африки
Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов
Всего 15 минут на тесто, и 15 минут на выпекание — и аппетитные лепёшки на рассоле готовы
Cryptopoltan: отказ России от доллара станет проблемой для США
Простой способ борьбы с инеем на лобовом стекле
Простой способ борьбы с инеем на лобовом стекле
Последние материалы
Учёные из Перми улучшили прочность 3D-изделий
Виктория Боня приехала в Москву к любимому мужчине
Глава Этажей отверг все предложения о продаже бизнеса
Названа лучшая тренировка для похудения после праздников
Уникальный декоративный цветок: всё, что нужно знать о маранте
Ошибки в уходе за герберой: как сохранить красоту цветка
Как заморозка спасает хлеб от черствения
Как предотвратить мигрень с помощью питания: советы диетологов
Эти участки в автомобиле загрязняются быстрее всего
10 самых частых ошибок в уходе за волосами и как их избежать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.