В России нашли способ вдвое повысить водонепроницаемость бетона

1:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Специалисты Пермского Политеха разработали инновационный состав бетона, повышающий его водонепроницаемость и долговечность. Использование модифицирующей добавки совместно с суперпластификатором позволяет не только защитить бетон от разрушительного воздействия воды, но и сохранить его ключевые свойства — пластичность, удобоукладываемость и прочность.

Фото: commons.wikimedia.org by Digfarenough, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Бетон

Традиционный бетон остаётся самым популярным строительным материалом в России — в 2023 году его производство увеличилось на 10% и достигло 66,6 млн м³. Однако контакт с водой, особенно в подземных сооружениях, фундаментах и стенах подвалов, приводит к его ослаблению, образованию трещин и разрушению при замерзании. Поверхностная гидроизоляция оказывается неэффективной, поскольку защищает лишь внешние слои конструкции.

Учёные предложили более устойчивое решение — объёмную гидроизоляцию с использованием добавок. Эксперименты показали, что оптимальный состав смеси, включающий 1,5% суперпластификатора и 1% модифицирующей добавки, позволяет увеличить водонепроницаемость бетона в 2 раза. При этом суперпластификатор снижает содержание воды затворения на 30%, что делает материал более пластичным и удобным для работы.

Данная разработка особенно актуальна для фундаментов, бассейнов и несущих конструкций жилых домов. Выполненное в рамках программы "Приоритет 2030" национального проекта "Наука и университеты", исследование направлено на создание прочных и надёжных железобетонных конструкций для современных строительных задач.

Уточнения

Бето́н (от фр. béton) — искусственный каменный строительный материал, получаемый в результате формования и затвердевания рационально подобранной, тщательно перемешанной и уплотнённой смеси из минерального (чаще всего это портландцемент) органического вяжущего вещества, крупного или мелкого заполнителей, воды.



Гидроизоляция (от др.-греч. Υδωρ — вода и изоляция) — защита строительных конструкций, зданий и сооружений от проникновения воды (антифильтрационная гидроизоляция) или материала сооружений от вредного воздействия омывающей или фильтрующей воды или другой агрессивной жидкости (антикоррозийная гидроизоляция).

