Гигантский резервуар воды в 140 триллионов океанов: открытие учёных

Вода на грани космоса: удивительное открытие NASA

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На расстоянии 12 миллиардов световых лет от Земли учёные NASA обнаружили огромный резервуар воды, вращающийся вокруг квазара APM 08279+5255. Это открытие не только поражает своими масштабами, но и изменяет наше представление о раннем периоде существования Вселенной. Впечатляющие цифры: объем воды в этом облаке превышает объем всех океанов Земли в 140 триллионов раз!

Фото: commons.wikimedia.org by José Manuel Suárez из Испания, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Water drop 001

Что такое квазар APM 08279+5255?

Квазары — это самые яркие объекты во Вселенной. Они находятся в центрах галактик и излучают невероятное количество энергии за счёт огромных чёрных дыр, поглощающих газ и пыль. APM 08279+5255 — один из самых мощных квазаров, с чёрной дырой массой, превышающей солнечную в 20 миллиардов раз. Этот космический гигант излучает энергию, сравнимую с яркостью квадриллиона Солнц.

Именно благодаря этой энергии вокруг квазара образуется уникальная среда: регион из молекул, включая водяной пар, который сохраняет свои свойства даже в экстремальных условиях.

Как учёные NASA нашли воду?

Команда исследователей обнаружила водяной пар в области, простирающейся на сотни световых лет вокруг квазара. Радиоизлучение квазара разогревает окружающий газ, создавая идеальные условия для существования воды даже в космосе. Этот регион также богат угарным газом и другими молекулами, что указывает на наличие материала, питающего растущую чёрную дыру.

Почему это открытие важно?

Данные, полученные учёными, относятся к периоду, когда возраст Вселенной составлял всего 1,6 миллиарда лет. Таким образом, мы видим процессы, происходившие в её раннем развитии. Это помогает понять, как формировались первые галактики, а также подтверждает, что вода была распространена даже в глубокой древности космоса.

Кроме того, наличие огромных объёмов воды увеличивает вероятность существования жизни за пределами Земли. Если вода присутствует в таких количествах в столь отдалённых регионах, это открывает новые горизонты в поиске обитаемых планет.

Как это изменит исследования космоса?

Открытие колоссального резервуара воды вдохновляет учёных на дальнейшие исследования. Теперь перед ними стоит задача изучить другие квазары и их окружающие регионы. Возможно, такие же "водные клады" существуют и в других частях Вселенной.

Вода — универсальная основа жизни?

Эта находка даёт надежду на то, что Вселенная гораздо более гостеприимна для жизни, чем мы думали ранее. Каждое открытие, подобное этому, приближает нас к разгадке главного вопроса: «Мы одни во Вселенной?»

Заключение

Открытие резервуара воды вблизи квазара APM 08279+5255 — это прорыв в астрономии. Оно доказывает, что вода была распространена в космосе ещё на заре существования Вселенной. И, возможно, она окажется ключом к разгадке не только космических загадок, но и вопроса о нашем месте в мироздании.

Уточнения

Кваза́р (англ. quasar) — класс астрономических объектов, являющихся одними из самых ярких (в абсолютном исчислении) в видимой Вселенной.



Вода́ — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.

