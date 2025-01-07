Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Интересные факты о мурчании кошек. Новое исследование
Нелегальные кредитные брокеры — как они обманывают россиян
Как сохранить урожай помидоров: сорта, которые не боятся фитофтороза
Время течет по-разному: загадка ускорения Вселенной решена
Этот неожиданный предмет в бардачке поможет зимой
Доедание пищи после праздников: когда это может быть опасно для здоровья
7 пород кошек, которые не боятся мороза и снега
Единственное место в мире, где можно найти алмаз самому
Лучшие средства для ухода за атопичной кожей: как справиться с сухостью

Гигантский резервуар воды в 140 триллионов океанов: открытие учёных

Вода на грани космоса: удивительное открытие NASA
3:42
Наука

На расстоянии 12 миллиардов световых лет от Земли учёные NASA обнаружили огромный резервуар воды, вращающийся вокруг квазара APM 08279+5255. Это открытие не только поражает своими масштабами, но и изменяет наше представление о раннем периоде существования Вселенной. Впечатляющие цифры: объем воды в этом облаке превышает объем всех океанов Земли в 140 триллионов раз!

Water drop 001
Фото: commons.wikimedia.org by José Manuel Suárez из Испания, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Water drop 001

Что такое квазар APM 08279+5255?

Квазары — это самые яркие объекты во Вселенной. Они находятся в центрах галактик и излучают невероятное количество энергии за счёт огромных чёрных дыр, поглощающих газ и пыль. APM 08279+5255 — один из самых мощных квазаров, с чёрной дырой массой, превышающей солнечную в 20 миллиардов раз. Этот космический гигант излучает энергию, сравнимую с яркостью квадриллиона Солнц.

Именно благодаря этой энергии вокруг квазара образуется уникальная среда: регион из молекул, включая водяной пар, который сохраняет свои свойства даже в экстремальных условиях.

Как учёные NASA нашли воду?

Команда исследователей обнаружила водяной пар в области, простирающейся на сотни световых лет вокруг квазара. Радиоизлучение квазара разогревает окружающий газ, создавая идеальные условия для существования воды даже в космосе. Этот регион также богат угарным газом и другими молекулами, что указывает на наличие материала, питающего растущую чёрную дыру.

Почему это открытие важно?

Данные, полученные учёными, относятся к периоду, когда возраст Вселенной составлял всего 1,6 миллиарда лет. Таким образом, мы видим процессы, происходившие в её раннем развитии. Это помогает понять, как формировались первые галактики, а также подтверждает, что вода была распространена даже в глубокой древности космоса.

Кроме того, наличие огромных объёмов воды увеличивает вероятность существования жизни за пределами Земли. Если вода присутствует в таких количествах в столь отдалённых регионах, это открывает новые горизонты в поиске обитаемых планет.

Как это изменит исследования космоса?

Открытие колоссального резервуара воды вдохновляет учёных на дальнейшие исследования. Теперь перед ними стоит задача изучить другие квазары и их окружающие регионы. Возможно, такие же "водные клады" существуют и в других частях Вселенной.

Вода — универсальная основа жизни?

Эта находка даёт надежду на то, что Вселенная гораздо более гостеприимна для жизни, чем мы думали ранее. Каждое открытие, подобное этому, приближает нас к разгадке главного вопроса: «Мы одни во Вселенной?»

Заключение
Открытие резервуара воды вблизи квазара APM 08279+5255 — это прорыв в астрономии. Оно доказывает, что вода была распространена в космосе ещё на заре существования Вселенной. И, возможно, она окажется ключом к разгадке не только космических загадок, но и вопроса о нашем месте в мироздании.

Уточнения

Кваза́р (англ. quasar) — класс астрономических объектов, являющихся одними из самых ярких (в абсолютном исчислении) в видимой Вселенной.

Вода́ — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как предотвратить замерзание труб и крана в частном доме: лёгкие способы избежать поломки
Недвижимость
Как предотвратить замерзание труб и крана в частном доме: лёгкие способы избежать поломки Аудио 
Как сохранить молодость лица без инъекций и операций: три самые эффективные техники массажа
Красота и стиль
Как сохранить молодость лица без инъекций и операций: три самые эффективные техники массажа Аудио 
Эксперты объяснили, почему нельзя ставить кошачьи миски с кормом и поилки рядом
Домашние животные
Эксперты объяснили, почему нельзя ставить кошачьи миски с кормом и поилки рядом Аудио 
Популярное
Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы

Анис — это семена многолетнего растения, которое впервые начали выращивать в Египте и на Ближнем Востоке около 2000 года до нашей эры. Позже его завезли в Европу благодаря целебным свойствам.

Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем
Тревожные данные: риолитовая магма в Йеллоустоне движется к критической точке
Всего 15 минут на тесто, и 15 минут на выпекание — и аппетитные лепёшки на рассоле готовы
Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов
В Польше узнали о хороших для России новостях из Африки
Простой способ борьбы с инеем на лобовом стекле
Семь фраз, которые выдают скрытую зависть окружающих
Семь фраз, которые выдают скрытую зависть окружающих
Последние материалы
Лучшие средства для ухода за атопичной кожей: как справиться с сухостью
Вода на грани космоса: удивительное открытие NASA
Волны, которых вы не замечаете, пока не становится слишком поздно
Гастроэнтеролог Лопатин объяснил, кому важно перейти на кофе без кофеина
В Японии появится город от Toyota — 100 первых жителей переедут уже этой осенью
Идеальная пара для холодного сезона: модные сапоги в деталях
Как забыть про лёд на стёклах: простой способ экономии времени
Секретное богатство Австралии: как Большой Южный риф изменит ваше мнение о природе
Съёмочная группа спасла стаю пингвинов с птенцами из ловушки
Если вы это заметили, не ешьте! Простой способ быстро определить несвежие яйца
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.