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Российские учёные открывают новый путь в лечении рака

1:43
Наука

Российские учёные разрабатывают таргетные препараты нового поколения для борьбы с лекарственной устойчивостью, уделяя особое внимание ингибиторам белка BRD4.

СВЧ-микроскоп
Фото: МИСИС by Мария Бродская, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
СВЧ-микроскоп

Этот белок связан с несколькими видами рака и играет важную роль в регуляции транскрипции генов и патогенезе заболеваний. Ингибирование BRD4 помогает снизить активность онкогенов и восстановить нормальную работу клеточного цикла, что открывает новые возможности в лечении онкологических пациентов.

Исследования проводятся в индустриальной лаборатории Первого Московского государственного медицинского университета (МГМУ) и компании "Фармасинтез", говорится на сайте Наука.рф.

Используя методы высокопроизводительного скрининга, структурной биологии и компьютерного моделирования, учёные ускоряют процесс разработки новых терапевтических средств.

Уже выявлены молекулы-кандидаты, продемонстрировавшие эффективность в лабораторных условиях (in vitro). На следующем этапе будут проведены исследования на животных моделях, чтобы определить молекулу-лидера для разработки оригинального препарата.

Новые препараты могут применяться как самостоятельно, так и в сочетании с химиотерапией или иммунотерапией. Такой подход снижает побочные эффекты и улучшает качество жизни пациентов. Если эффективность молекулы подтвердится, она станет основой для создания инновационного лекарства.

Работа учёных направлена на улучшение методов лечения онкологических заболеваний, что может значительно повысить эффективность терапии и её доступность для пациентов.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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