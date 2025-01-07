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Секрет цветущей Атлантики: три процесса, о которых вы не знали

2:14
Наука

Исследователи раскрыли, как ветры и океанические течения обеспечивают приток питательных веществ, поддерживающий жизнь в экваториальной Атлантике. Их работа, опубликованная в Nature Geoscience, проливает свет на сезонную динамику, важную для экосистем океана, и потенциальные риски климатических изменений.

африка
Фото: flickr.com by Maxim Massalitin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
африка

Природа поддерживает морскую продуктивность

Восточная экваториальная Атлантика — один из наиболее продуктивных регионов благодаря притоку богатых нитратами вод. Летом, под воздействием усиленных восточных ветров, теплые поверхностные воды смещаются на запад, а глубокие питательные воды поднимаются на востоке.

Ключевую роль играет Экваториальное подтечение (EUC) — мощный подповерхностный поток, который переносит холодные, насыщенные питательными веществами воды на восток. Сезонные ветры вызывают вертикальные колебания этого течения, а ежедневный солнечный нагрев усиливает перемешивание воды, способствуя доставке питательных веществ к поверхности.

Три основных процесса

По словам профессора Петера Брандта из GEOMAR, исследование выявило три механизма, управляющие притоком нитратов:

  • Апвеллинг на востоке, вызванный ветрами.
  • Вертикальные колебания EUC.
  • Ветровое перемешивание, модулированное циклом солнечной радиации.

Эти процессы в комплексе активируют подъём питательных веществ, что способствует массовому цветению фитопланктона.

Измерения и долгосрочные данные

В ходе двух научных экспедиций на немецком судне RV METEOR были проведены измерения температуры, солёности, концентрации нитратов и скорости течений. Эти данные дополнили долгосрочные наблюдения с океанических буёв и автоматических плавучих зондов Argo.

"Турбулентность играет ключевую роль в понимании доставки питательных веществ," — отмечает доктор Марейке Кёрнер, участвовавшая в проекте.

Потенциальное изменение климата способно серьезно повлиять на морскую продуктивность и баланс экосистемы.

Уточнения

Атланти́ческий океа́н — второй по площади и глубине океан Земли после Тихого океана, расположенный между Гренландией и Исландией на севере, Европой и Африкой на востоке, Северной и Южной Америкой на западе и Антарктидой на юге.

Цвете́ние (лат. anthésis) — комплекс физиологических процессов, протекающих у цветковых растений в период от заложения цветка до оплодотворения; этап онтогенеза, во время которого растение переходит от вегетативного роста к оплодотворению и генеративному развитию.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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