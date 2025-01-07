Секрет цветущей Атлантики: три процесса, о которых вы не знали

Исследователи раскрыли, как ветры и океанические течения обеспечивают приток питательных веществ, поддерживающий жизнь в экваториальной Атлантике. Их работа, опубликованная в Nature Geoscience, проливает свет на сезонную динамику, важную для экосистем океана, и потенциальные риски климатических изменений.
Восточная экваториальная Атлантика — один из наиболее продуктивных регионов благодаря притоку богатых нитратами вод. Летом, под воздействием усиленных восточных ветров, теплые поверхностные воды смещаются на запад, а глубокие питательные воды поднимаются на востоке.
Ключевую роль играет Экваториальное подтечение (EUC) — мощный подповерхностный поток, который переносит холодные, насыщенные питательными веществами воды на восток. Сезонные ветры вызывают вертикальные колебания этого течения, а ежедневный солнечный нагрев усиливает перемешивание воды, способствуя доставке питательных веществ к поверхности.
По словам профессора Петера Брандта из GEOMAR, исследование выявило три механизма, управляющие притоком нитратов:
Эти процессы в комплексе активируют подъём питательных веществ, что способствует массовому цветению фитопланктона.
В ходе двух научных экспедиций на немецком судне RV METEOR были проведены измерения температуры, солёности, концентрации нитратов и скорости течений. Эти данные дополнили долгосрочные наблюдения с океанических буёв и автоматических плавучих зондов Argo.
"Турбулентность играет ключевую роль в понимании доставки питательных веществ," — отмечает доктор Марейке Кёрнер, участвовавшая в проекте.
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