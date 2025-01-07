Найден источник странных сигналов из космоса: радиоимпульсы больше не тайна

2:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Интенсивные повторяющиеся радиосигналы из космоса будоражат умы астрономов с момента их открытия в 2022 году. Эти загадочные импульсы, повторяющиеся каждые 18 минут, излучали невероятную яркость в течение трёх месяцев, а затем внезапно исчезли. Но что скрывается за этими сигналами?

Фото: University of Warwick/ESO by M. Garlick, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Красный карлик

Удивительное открытие

Изначально учёные предположили, что подобные сигналы могут исходить от радиопульсаров — нейтронных звёзд, которые вращаются с большой скоростью и испускают радиоволны. Однако существующие теории утверждают, что пульсар с такой медленной скоростью вращения (раз в 18 минут) не способен излучать радиоволны. Это открытие поставило под сомнение привычные научные представления.

С тех пор было обнаружено около десяти подобных источников, названных "долгопериодическими радиопереходами". Однако их загадочная природа оставалась нераскрытой.

Новый взгляд на проблему

Все известные до недавнего времени источники этих сигналов находились в густонаселённых звёздами областях Млечного Пути, что затрудняло точное определение их происхождения. Чтобы найти новые сигналы, команда астрономов из Университета Кёртина использовала радиотелескоп Murchison Widefield Array в Австралии. Этот телескоп может сканировать огромные области неба, охватывая до 1000 квадратных градусов за минуту.

И вот успех: обнаружен новый источник — GLEAM-X J0704-37. Этот объект испускает радиосигналы, повторяющиеся раз в 2,9 часа, что делает его самым медленным из известных на данный момент.

Источник сигналов найден

С помощью телескопа MeerKAT в Южной Африке учёные смогли точно определить местоположение нового источника. Оказалось, что он связан с красным карликом — типом звезды, составляющим около 70% всех звёзд в нашей галактике.

Учёные предполагают, что красный карлик находится в двойной системе с белым карликом — ядром звезды, которая давно взорвалась.

Уточнения

Красный карлик — согласно диаграмме Герцшпрунга — Рассела, маленькая и относительно холодная звезда главной последовательности, имеющая спектральный класс М или поздний К.



Косми́ческое простра́нство ко́смос (др.-греч. κόσμος — «упорядоченность», «порядок») — относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне границ атмосфер небесных тел.

