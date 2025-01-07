Вулканы подо льдом Антарктиды: таяние запускает серию опасных процессов

2:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Что, если таяние ледников в Антарктиде запускает вулканическую активность? Этот процесс может быть невидим для нас, но способен кардинально изменить ландшафт под толстым слоем льда. В основе явления — медленный, но мощный климатический цикл, который действует как невидимый "переключатель" для подледных вулканов.

Фото: Wikipedia by Buzz Andersen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Извержение подводного вулкана

Антарктида, разделённая горами Трансантарктического хребта, скрывает десятки вулканов, многие из которых погребены под километрами льда. Один из известных — вулкан Эребус, привлекающий внимание своим лавовым озером. Но за его пределами существует более 100 менее заметных вулканов, особенно на западном побережье континента.

Как таяние влияет на вулканы

Глобальное потепление приводит к таянию ледяного щита, что, в свою очередь, способствует повышению уровня мирового океана. Однако последствия этого процесса не ограничиваются только водой. Уменьшение массы льда снимает давление на подстилающие горные породы. Исследования показывают, что подобное разгрузочное давление может провоцировать вулканическую активность под ледниками в других уголках планеты.

Что говорит наука

Группа учёных провела 4 000 компьютерных симуляций, чтобы оценить влияние утраты льда на подледные вулканы Антарктиды. Результаты показали, что постепенное таяние может увеличивать как частоту, так и масштабы извержений.

Когда давление льда снижается, магматические камеры под поверхностью начинают расширяться. Это расширение усиливает давление на их стенки, что может привести к извержениям. Дополнительно газы, растворённые в магме, начинают стремительно выделяться при уменьшении давления, подобно газировке в открытой бутылке. Это ещё больше увеличивает давление внутри камер.

Последствия извержений

Хотя извержения подледных вулканов не видны на поверхности, их влияние ощутимо. Тепло от вулканической активности ускоряет таяние льда под поверхностью, ослабляя ледяной щит. Это создаёт эффект "порочного круга", где уменьшение давления приводит к новым извержениям, а те — к дальнейшему таянию.

Уточнения

Антаркти́да (от греч. anti — против и arktos — Медведица, отсюда вообще — север) — континент, расположенный на самом юге Земли.



Вулкан (от лат. Vulcanus) — эффузивное геологическое образование, имеющее выводное отверстие (жерло, кратер, кальдера) или трещины, из которых горячая лава и вулканические газы поступают на поверхность из недр планеты, или поступали ранее.

