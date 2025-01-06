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Комета или астероид: этот космический объект сбивает учёных с толку

2:26
Наука

Далеко за орбитой Юпитера скрывается удивительный объект — Хирон. Этот "кентавр" Солнечной системы одновременно напоминает и астероид, и комету. Но даже среди других кентавров Хирон выделяется, и новые наблюдения с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST) только усилили интерес ученых.

Комета Херон
Фото: commons.wikimedia.org by Celestia Team is licensed under GNU General Public License)
Комета Херон

"Это настоящий странный случай среди кентавров", — отмечает физик Чарльз Шамбо из Университета Центральной Флориды.

Уникальность Хирона: комета, астероид и кольца

Кентавры, как Хирон, — это космические тела, которые обитают между Юпитером и Нептуном, иногда пересекая орбиты гигантских планет. У Хирона обнаружены свойства, присущие как астероидам, так и кометам: он периодически выбрасывает газ и пыль, а также обладает кольцом, похожим на миниатюрное планетное.

Эти особенности делают Хирон важным объектом для изучения ранней истории Солнечной системы, но его удаленность усложняет исследование. Команда во главе с планетологом Ноэми Пинилья-Алонсо из Университета Овьедо провела детальный анализ спектра Хирона с помощью JWST.

Что прячется внутри Хирона?

Хирон позволяет заглянуть в прошлое Солнечной системы, когда космическая пыль и газ только формировали планеты. Активные кентавры, такие как Хирон, интересны тем, что их поверхность подвергается нагреву солнечными лучами, что вызывает выбросы газов и изменяет структуру ледяного слоя.

"Мы можем изучать и поверхность Хирона, где находятся льды, и ком, в котором содержатся газы, высвобождающиеся из-под поверхности", — говорит Пинилья-Алонсо.

Найденные вещества и их значение

С помощью инфракрасных наблюдений ученые определили присутствие метана, воды, углекислого газа, ацетилена, этана и пропана. Метан оказался особенно заметным в коме Хирона. Это может быть ключом к пониманию, какие процессы протекают на поверхности и в недрах кентавра.

Некоторые вещества, такие как метан и водяной лед, могли сохраниться с момента формирования Солнечной системы, а другие, например ацетилен, образовались позже под воздействием окисления или облучения.

Уточнения

Коме́та (от др.-греч. κομήτης, komḗtēs — «волосатый», «косматый») — небольшое небесное тело, обращающееся вокруг Солнца по весьма вытянутой орбите в виде конического сечения.

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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