Ледовые хребты Арктики исчезают: неожиданные данные за 30 лет наблюдений

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Ледовые хребты Арктики, ключевые для экосистемы региона, стремительно исчезают из-за таяния многолетнего льда.

Фото: Freepik Арктика

Эти массивные структуры, образующиеся при сжатии ледяных полей, служат укрытием для белых медведей и других организмов, а также влияют на климатические процессы. Однако за последние 30 лет их частота и высота значительно сократились.

Ключевые изменения за три десятилетия

Исследование, опубликованное в Nature Climate Change, показывает: в районах с самым старым льдом частота хребтов упала на 12-15% за декаду, а высота — на 5-10%. Эти данные были получены с помощью лазерных сканеров на научных самолетах Polar 5 и Polar 6, совершающих регулярные полёты в арктических широтах.

"Тонкий молодой лёд легко формирует новые хребты, но их общее количество уменьшается из-за исчезновения старого льда, накапливавшего деформации десятилетиями", — объяснил доктор Томас Крумпен из Института Альфреда Вегенера.

Влияние на экосистему и климат

Ледовые хребты поддерживают жизнь арктических организмов и влияют на движение льдов. Сокращение этих структур приводит к ускорению дрейфа льда, что вызывает вопросы у учёных. Например, почему лёд движется быстрее, несмотря на уменьшение высоты хребтов.

Чтобы изучить биологические процессы в хребтах разного возраста, летом 2025 года планируется крупная экспедиция, которая объединит данные с корабля и воздуха. Это поможет лучше понять изменения в регионе и их влияние на глобальный климат.

Уточнения

А́рктика (от греч. ἄρκτος — «медведица», ἀρκτικός — «находящийся под созвездием Большой Медведицы», «северный») — единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов.



Лёд — вода в твёрдом агрегатном состоянии.

