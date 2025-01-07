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Учёные из Перми улучшили прочность 3D-изделий

1:56
Наука

Учёные Пермского Политеха провели исследование устойчивости аддитивных материалов к разрушению, результаты которого помогут повысить долговечность и качество изделий, изготовленных с помощью 3D-технологий.

3D-принтер
Фото: reprap.org by Проект RepRap, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
3D-принтер

Эти технологии активно внедряются в тяжёлое машиностроение, включая производство металлургического и горно-шахтного оборудования, станков, экскаваторов, судов и вагонов.

Они позволяют создавать конструкции с высокой точностью и сложной геометрией, но послойное формирование приводит к неравномерным свойствам внутри изделий, что снижает их прочность и срок службы.

Исследователи сосредоточились на изучении влияния угла наклона слоёв, наплавляемых 3D-принтером, на механические свойства материалов. Были проведены комплексные эксперименты, включающие анализ образцов на растяжение и кручение.

Образцы выращивались под разными углами: 0°, 30°, 45°, 60° и 90°. Эксперименты показали, что горизонтально выращенные образцы (0°) демонстрируют наибольшее сопротивление разрушению, в то время как образцы под углом 45° оказались менее устойчивы к разрушению при кручении. Предел выносливости для всех направлений составил 110 МПа.

Работа учёных значительно расширяет экспериментальную базу для прогнозирования свойств 3D-изделий, что позволит улучшить их прочность, продлить срок службы и повысить безопасность производственных процессов. Особенно важно учитывать влияние разных направлений печати на поведение материалов, чтобы минимизировать образование микротрещин и других дефектов.

Исследование выполнено при поддержке Российского центра научной информации и Министерства образования и науки Пермского края.

Уточнения

Аддитивное производство (англ. additive manufacturing), или аддитивный технологический процесс — это процесс изготовления деталей, который основан на создании физического объекта по электронной модели путем добавления материала, как правило, слой за слоем, в отличие от вычитающего (субтрактивного) производства (механической обработки) и традиционного формообразующего производства (литья, штамповки).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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