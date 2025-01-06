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Учёные выявили новую причину развития рака

1:04
Наука

Учёные из Университета Флиндерса в Австралии обнаружили, что кольцевые РНК могут влиять на функционирование ДНК, что приводит к мутациям, способным спровоцировать рак. Эти результаты были опубликованы в журнале Cancer Cell.

Лаборатория
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Лаборатория

"В то время как основными причинами рака долгое время считались экологические и генетические факторы, это революционное достижение открывает совершенно новую область в медицине и молекулярной биологии", — отметил один из ведущих авторов работы, профессор университета Саймон Конн (Simon Conn).

В исследовании был проанализирован образцы крови новорождённых, среди которых одна группа была здоровой, а у другой диагностирован лейкоз. Результаты показали значительно повышенный уровень кольцевой РНК у детей с лейкозом. По словам исследователя Конна, этот генетический элемент присутствует у многих людей и может привести к мутациям в ДНК, что в свою очередь способствует развитию заболевания.

 

Уточнения

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος — тяжесть, груз, и λόγος — учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.
 

Лейко́з (греч. λευκός — белый) (ликомия (греч. λευκός — белый и греч. αἷμα — кровь), алейкеми́я, Гемобластозы) — клональное злокачественное (неопластическое) заболевание кроветворной системы. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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