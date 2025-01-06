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ИИ научили копировать особенности вирусов

1:52
Наука

Специалисты из Пхоханского университета науки и технологий (POSTECH) в Южной Корее освоили метод копирования характеристик опасных вирусов с применением искусственного интеллекта (ИИ). Данные результаты были опубликованы в журнале Nature.

Нобелевскую премия 2024 по физике дали создателям ИИ
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Science,_Technology_and_Engineering.jpg by Geralt
Нобелевскую премия 2024 по физике дали создателям ИИ

По мнению исследовательской группы, вирусы имеют уникальную способность заключать свою генетическую информацию в сферические белковые оболочки, что позволяет им эффективно проникать в клетки живых организмов и вызывать инфекционные процессы. Ученые предполагают, что эти вирусные особенности могут быть использованы для разработки методов доставки медицинских препаратов непосредственно в клетки пациентов.

Медицинские специалисты из Южной Кореи в сотрудничестве с лауреатом Нобелевской премии по химии 2024 года, профессором Дэвидом Бейкером из Вашингтонского университета (США), столкнулись с определенной проблемой. Они обнаружили, что клетки, созданные по образцу вирусов, имеют упрощенную структуру, что ограничивает их способность переносить необходимые объемы лекарств. Чтобы преодолеть это препятствие, исследователи решили воспроизвести архитектуру вирусов с использованием технологий искусственного интеллекта.

Несмотря на то, что многие вирусы обладают симметричными формами, они также демонстрируют нюансы асимметрии. С помощью нейросети учёные выяснили, что вирусы могут обладать икосаэдрической структурой, которая в три раза эффективнее переносит генетический материал. В итоге исследователи смогли успешно воспроизвести ключевые особенности вирусов.

"Достижения в области ИИ открыли дверь в новую эру, где мы сможем проектировать и собирать искусственные белки для удовлетворения потребностей человечества", — подчеркнул профессор Сангмин Ли.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) - это область исследований в компьютерных науках, которая разрабатывает и изучает методы и программное обеспечение, позволяющие машинам воспринимать окружающую среду и использовать обучение и интеллект для выполнения действий.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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