Как Римская империя пережила кризисы VI века

2:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Что если причиной падения древних империй были климатические катастрофы и эпидемии? Эта идея породила множество дискуссий, особенно в контексте Римской империи.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Mosaic of Justinianus I - Basilica San Vitale (Ravenna)

Одним из самых обсуждаемых эпизодов стал 536 год, который некоторые называют "худшим годом в истории".

536 год: вулканы, пыль и чума

В этот год извержение вулкана окутало часть мира густой пылью, заслонив солнце. Это явление, вместе с серией последующих извержений, привело к похолоданию.

Спустя несколько лет, между 541 и 544 годами, началась Юстинианова чума — одна из самых смертоносных эпидемий в истории, унесшая миллионы жизней.

Эти события традиционно связывают с упадком Восточной Римской империи. Однако новое исследование ставит под сомнение эту теорию.

В нём утверждается, что данные о снижении численности населения или ослаблении экономики в VI веке Восточного Средиземноморья отсутствуют.

Что показывают данные?

В работе использованы большие массивы данных, собранные с территорий, некогда принадлежащих Римской империи.

Например, анализ керамики и радиоуглеродных данных из древнего города Элуса в современном Израиле показал, что упадок начался только в VII веке, а не в VI.

База данных морских кораблекрушений также демонстрирует высокую торговую активность в этот период. Это подтверждает, что Восточная Римская империя не переживала демографический или экономический кризис в VI веке.

Когда начался упадок?

Согласно результатам, пик населения и торговли в регионе пришёлся именно на VI век. Серьёзные изменения начались позже — в VII веке. Это было связано с войной с Персией, ослаблением империи и последующим подъёмом исламского мира.

Климат и чума: масштаб влияния

Важно отметить, что климатические изменения VI века действительно затронули некоторые регионы, например Скандинавию.

Однако их воздействие на Восточное Средиземноморье было менее значительным.

Современный климатический кризис грозит куда более глубокими и необратимыми последствиями. История показывает: резкие изменения климата могут трансформировать целые цивилизации.

Уточнения

Юстиниа́нова чума́ — первая в истории зарегистрированная пандемия (мировая эпидемия) чумы, возникшая во время правления византийского императора Юстиниана I и охватившая почти всю территорию цивилизованного мира того времени. В виде отдельных вспышек и эпидемий проявлялась на протяжении двух веков — с 541 года до середины VIII века.



