Природа создала идеальные условия: так родились первые молекулы жизни

Как возникла жизнь на Земле? Этот вопрос продолжает занимать ученых всего мира. Новое исследование немецкого Университета Людвига-Максимилиана предлагает свежий взгляд на эту загадку, связанный с "химической эволюцией". Результаты опубликованы в журнале Nature Communication.
Исследователи провели расчёты, чтобы понять, как на первобытной Земле могли возникнуть молекулы ДНК и РНК, способные к репликации. Они предположили, что идеальной средой для первых химических реакций могли стать поры в скалах, трещины и другие закрытые пространства. Такие ниши позволяли изолировать молекулы и создавать условия для их взаимодействия.
Удивительные результаты показали, что в местах взаимодействия воды и газа концентрация ДНК в растворе может увеличиваться в три раза всего за пять минут, а за час — в 30 раз. Это стало возможным благодаря изменениям уровня солей в воде, которые оказывают решающее влияние на процесс репликации молекул.
Чтобы молекулы могли реплицироваться, их нити должны разделиться. Исследование подтвердило, что природные колебания концентрации солей и потока воды могли создавать условия, подходящие для этого процесса. Таким образом, исследователи предоставили доказательства, что динамика природной среды могла стимулировать зарождение первых форм жизни.
Результаты экспериментов укрепляют теорию о том, что жизнь на Земле могла зародиться без вмешательства сложных внешних факторов. Природная динамика воды и газа могла стать катализатором, запустившим процесс самовоспроизводства первых молекул.
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