Все ваши предки в одной пробирке: как работают ДНК-тесты

ДНК-тесты открывают дверь к происхождению предков, выявляют риск развития генетических заболеваний и помогают находить родственников, о существовании которых вы могли даже не подозревать. Но как они работают?
Для прохождения теста обычно достаточно сдать образец слюны. В лаборатории из него извлекают ДНК и анализируют с помощью микромассивов — миниатюрных инструментов, способных выявить тысячи генетических вариаций. Основное внимание уделяется 0,1% генетического материала, который отличает нас друг от друга.
Микромассив фиксирует уникальные вариации ДНК, унаследованные от предков. Для анализа используют базы данных с генетическими образцами людей, чьё происхождение известно. Это позволяет определить регионы мира, где наиболее вероятно присутствие ваших генетических маркеров.
Например, если в вашей ДНК обнаружен маркер, характерный для шотландцев, высока вероятность, что у вас есть шотландские корни.
Чтобы определить родство, оба человека должны пройти ДНК-тест. Специалисты сравнивают их ДНК, ищут совпадения и оценивают, сколько общей ДНК у них есть. Чем больше совпадений, тем ближе родство.
На основании объёма совпадений алгоритмы составляют список возможных степеней родства.
Тесты на отцовство используют короткие тандемные повторы (STR) — длинные участки ДНК, содержащие повторяющиеся последовательности. Сравниваются STR-участки потенциального родителя и ребёнка. Если совпадений достаточно, это указывает на родство.
С развитием технологий и увеличением числа тестируемых людей базы данных становятся всё более точными. Это открывает новые возможности для поиска родственников и изучения родословной.
Дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (ДНК) — макромолекула (одна из трёх основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования организмов.
Пре́дки — древние предшественники человека в его роде (прародители) или его соотечественники из прошлых поколений; генетические предшественники любого живого организма.
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