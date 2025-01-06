Все ваши предки в одной пробирке: как работают ДНК-тесты

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ДНК-тесты открывают дверь к происхождению предков, выявляют риск развития генетических заболеваний и помогают находить родственников, о существовании которых вы могли даже не подозревать. Но как они работают?

Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ДНК

Как проходит процесс анализа?

Для прохождения теста обычно достаточно сдать образец слюны. В лаборатории из него извлекают ДНК и анализируют с помощью микромассивов — миниатюрных инструментов, способных выявить тысячи генетических вариаций. Основное внимание уделяется 0,1% генетического материала, который отличает нас друг от друга.

Микромассив фиксирует уникальные вариации ДНК, унаследованные от предков. Для анализа используют базы данных с генетическими образцами людей, чьё происхождение известно. Это позволяет определить регионы мира, где наиболее вероятно присутствие ваших генетических маркеров.

Например, если в вашей ДНК обнаружен маркер, характерный для шотландцев, высока вероятность, что у вас есть шотландские корни.

Как определить родство?

Чтобы определить родство, оба человека должны пройти ДНК-тест. Специалисты сравнивают их ДНК, ищут совпадения и оценивают, сколько общей ДНК у них есть. Чем больше совпадений, тем ближе родство.

Родитель и ребёнок делят 47,5-50% общей ДНК.

Дедушки, бабушки, дяди, тёти и племянники — около 25%.

Двоюродные братья и сёстры — 12,5%.

Вторые двоюродные — всего 3,13%.

На основании объёма совпадений алгоритмы составляют список возможных степеней родства.

Как работают тесты на отцовство?

Тесты на отцовство используют короткие тандемные повторы (STR) — длинные участки ДНК, содержащие повторяющиеся последовательности. Сравниваются STR-участки потенциального родителя и ребёнка. Если совпадений достаточно, это указывает на родство.

Будущее ДНК-тестов

С развитием технологий и увеличением числа тестируемых людей базы данных становятся всё более точными. Это открывает новые возможности для поиска родственников и изучения родословной.

Уточнения

Дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (ДНК) — макромолекула (одна из трёх основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования организмов.



Пре́дки — древние предшественники человека в его роде (прародители) или его соотечественники из прошлых поколений; генетические предшественники любого живого организма.

