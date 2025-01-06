2100-летние монеты с загадочными звёздами найдены в Иорданской долине

Археологи обнаружили клад из 160 монет возрастом около 2100 лет на месте археологических раскопок в Иорданской долине. Эти монеты относятся ко временам правления Александра Янная (103-76 годы до н. э.), который был не только царём, но и первосвященником из династии Хасмонеев.
Эта династия установила своё правление в 167 году до н. э., когда еврейские жители поднялись против Селевкидской империи. Их царство охватывало территории современного Израиля, Западного берега и части соседних регионов, пока в I веке до н. э. его не завоевала Римская республика, установив на этих землях правление Ирода Великого.
На монетах выгравированы восьмиконечные звёзды и надписи на арамейском и греческом языках. Они упоминают имя Александра Янная и указывают, что монеты были отчеканены в 25-й год его правления, что соответствует 80 или 79 году до н. э. Как отметил археолог Шай Бар из Хайфского университета, такие монеты распространены, но крупные клады их находят крайне редко.
Клад был найден в здании, использовавшемся как пункт остановки для путников, направлявшихся к крепости Сартаба. Монеты находились у рухнувшей стены в помещении для приготовления пищи. Причины, по которым клад оказался там, остаются загадкой.
Раскопки и изучение находки продолжаются. Результаты анализа монет будут опубликованы позже, чтобы раскрыть новые подробности о жизни древних жителей региона.
Иорданская долина (араб غور الأردن, Ghor al-Urdun; ивр. עֵמֶק הַיַרְדֵּן, Emek HaYarden) — долина на Ближнем Востоке.
Монета — денежный знак, изготовленный из металла, либо другого материала определённой (стандартизированной) формы, веса и достоинства.
Продюсер Яна Рудковская похвасталась тем, как украсила свой дом к Новому году.