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2100-летние монеты с загадочными звёздами найдены в Иорданской долине

2:12
Наука

Археологи обнаружили клад из 160 монет возрастом около 2100 лет на месте археологических раскопок в Иорданской долине. Эти монеты относятся ко временам правления Александра Янная (103-76 годы до н. э.), который был не только царём, но и первосвященником из династии Хасмонеев.

Древние монеты
Фото: livescience.com by Photo courtesy Shay Bar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Древние монеты

Эта династия установила своё правление в 167 году до н. э., когда еврейские жители поднялись против Селевкидской империи. Их царство охватывало территории современного Израиля, Западного берега и части соседних регионов, пока в I веке до н. э. его не завоевала Римская республика, установив на этих землях правление Ирода Великого.

Что нашли археологи?

На монетах выгравированы восьмиконечные звёзды и надписи на арамейском и греческом языках. Они упоминают имя Александра Янная и указывают, что монеты были отчеканены в 25-й год его правления, что соответствует 80 или 79 году до н. э. Как отметил археолог Шай Бар из Хайфского университета, такие монеты распространены, но крупные клады их находят крайне редко.

Зачем монеты закопали?

Клад был найден в здании, использовавшемся как пункт остановки для путников, направлявшихся к крепости Сартаба. Монеты находились у рухнувшей стены в помещении для приготовления пищи. Причины, по которым клад оказался там, остаются загадкой.

  • Версия 1: монеты могли быть спрятаны в период нестабильности.
  • Версия 2: они могли использоваться как касса для торговли едой.
  • Версия 3: клад могли заложить в стену в качестве жертвоприношения или ритуального подношения, хотя для того времени это было редкостью.

Что дальше?

Раскопки и изучение находки продолжаются. Результаты анализа монет будут опубликованы позже, чтобы раскрыть новые подробности о жизни древних жителей региона.

Уточнения

Иорданская долина (араб غور الأردن‎, Ghor al-Urdun; ивр. עֵמֶק הַיַרְדֵּן‎, Emek HaYarden) — долина на Ближнем Востоке.

Монета — денежный знак, изготовленный из металла, либо другого материала определённой (стандартизированной) формы, веса и достоинства.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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