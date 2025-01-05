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Научные статьи за $15: гениальные открытия ИИ подставляют учёных

2:08
Наука

Искусственный интеллект (ИИ) обещает ускорить научные открытия, но за этой скоростью скрываются опасности. Лауреаты Нобелевской премии 2024 года отметили, что ИИ способен трансформировать науку, но с какими последствиями?

Человек и робот
Фото: PublicDomainPictures.net by Circe Denyer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Человек и робот

ИИ может создавать иллюзии, которые мешают учёным. Например, иллюзия глубины объяснения возникает, когда алгоритм предсказывает явления, но не объясняет их суть. Также существует иллюзия широты исследований, когда исследователи считают, что охватывают все гипотезы, хотя работают лишь с удобными для ИИ задачами. Наконец, иллюзия объективности: модели ИИ отражают предвзятость данных, на которых обучены.

Быстрее, но хуже?

ИИ привлекателен из-за своей скорости и экономичности. Так, машина от Sakana AI Labs может генерировать научные статьи за $15. Однако критики называют такие публикации бессмысленными, перегружающими научное сообщество.

Но готово ли общество доверять открытиям, созданным алгоритмами? Проблема доверия особенно актуальна после пандемии COVID-19, когда призывы "доверять науке" сталкивались с неполными данными и спорами.

Новый вызов для науки

Сегодня наука играет ключевую роль в решении глобальных проблем, таких как изменение климата и социальное неравенство. Но если позволить ИИ задавать направление исследований, это может привести к узкому подходу, игнорирующему разнообразие мнений.

Учёным предстоит создать новый "социальный контракт", который позволит интегрировать ИИ в науку без потери её значения для общества. Вопросы экологического следа технологий и их соответствия ожиданиям людей требуют особого внимания.

Пора к диалогу

ИИ может стать как катализатором, так и угрозой для науки. Только обсуждение стандартов и подходов к использованию технологий поможет раскрыть их потенциал и сохранить общественное доверие.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Открытие — новое достижение, совершаемое в процессе научного познания (см. эпистемология, материализм) природы и общества; установление неизвестных ранее, объективно существующих закономерностей, свойств и явлений материального мира.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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