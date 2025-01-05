Римская империя расцвела после катастрофы: правда о худшем году в истории

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Многие связывают взлеты и падения древних империй, таких как Римская, с изменением климата и эпидемиями.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trevi_(9583761582).jpg by Benjamin Watson Фонтан Треви сделает всем ручкой

536 год часто называют "худшим временем для жизни" из-за катастрофического вулканического извержения, вызвавшего пылевую завесу, закрывшую солнце. Вслед за этим произошла череда извержений, снизивших глобальную температуру. В середине VI века началась Юстинианова чума, унесшая миллионы жизней. Однако недавнее исследование утверждает, что эти события не привели к спаду Восточной Римской империи.

Почему прежние теории ошибочны?

Исследования, связывающие катастрофические события с упадком империи, основывались на ограниченных данных. В нашей работе использованы крупные базы данных, охватывающие территории, ранее принадлежащие Римской империи. Результаты показали, что, напротив, в VI веке в Восточном Средиземноморье наблюдались демографический рост и экономический подъем.

Примером является город Элуза в современной израильской пустыне Негев. Предыдущие исследования утверждали, что он пришел в упадок в середине VI века. Однако новые данные, включая радиоуглеродный анализ и изучение керамики, указывают на спад лишь в VII веке.

Как данные меняют представление об истории?

Исследование опиралось как на микроданные (региональные исследования), так и на крупномасштабные базы данных, включающие археологические находки и данные о кораблекрушениях. Результаты демонстрируют, что экономический и демографический упадок начался лишь в VII веке и не связан с изменением климата или чумой.

Что стало настоящей причиной упадка?

Восточная Римская империя вошла в VII век на пике могущества. Однако стратегические ошибки и поражения в войнах с Персией ослабили империю, открыв путь для подъема ислама.

Локальные изменения климата

Климатические изменения в VI веке действительно затронули некоторые регионы. Например, в Скандинавии наблюдался упадок поселений, что связывают с более значительными климатическими изменениями.

Уточнения

Ри́мская импе́рия (лат. Imperium Romanum, греч. Βασιλεία Ῥωμαίων) — постреспубликанский период истории Древнего Рима.



Катастро́фа (от др.-греч. καταστροφή «переворот, ниспровержение; смерть») — неожиданное происшествие, вызвавшее человеческие жертвы, крупномасштабное разрушение техногенных объектов, ухудшение состояния природной среды и т. п.

