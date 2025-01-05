Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ошибки при посадке девичьего винограда: чего стоит избегать?
Проблемы безопасности Tesla: насколько далеко могут зайти автомобильные компании
Зимний уход за детской кожей: что важно знать
Правительственная связь за $1,6 млрд: Италия обсуждает контракт с SpaceX
Молочные продукты и воспаления: чем их заменить
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем
Ловкость белок: как латерализация влияет на их поведение
В Швейцарии открывается самая крутая канатная дорога в мире
10 процедур для невест, чтобы сиять в день свадьбы

Римская империя расцвела после катастрофы: правда о худшем году в истории

2:21
Наука

Многие связывают взлеты и падения древних империй, таких как Римская, с изменением климата и эпидемиями.

Фонтан Треви сделает всем ручкой
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trevi_(9583761582).jpg by Benjamin Watson
Фонтан Треви сделает всем ручкой

536 год часто называют "худшим временем для жизни" из-за катастрофического вулканического извержения, вызвавшего пылевую завесу, закрывшую солнце. Вслед за этим произошла череда извержений, снизивших глобальную температуру. В середине VI века началась Юстинианова чума, унесшая миллионы жизней. Однако недавнее исследование утверждает, что эти события не привели к спаду Восточной Римской империи.

Почему прежние теории ошибочны?

Исследования, связывающие катастрофические события с упадком империи, основывались на ограниченных данных. В нашей работе использованы крупные базы данных, охватывающие территории, ранее принадлежащие Римской империи. Результаты показали, что, напротив, в VI веке в Восточном Средиземноморье наблюдались демографический рост и экономический подъем.

Примером является город Элуза в современной израильской пустыне Негев. Предыдущие исследования утверждали, что он пришел в упадок в середине VI века. Однако новые данные, включая радиоуглеродный анализ и изучение керамики, указывают на спад лишь в VII веке.

Как данные меняют представление об истории?

Исследование опиралось как на микроданные (региональные исследования), так и на крупномасштабные базы данных, включающие археологические находки и данные о кораблекрушениях. Результаты демонстрируют, что экономический и демографический упадок начался лишь в VII веке и не связан с изменением климата или чумой.

Что стало настоящей причиной упадка?

Восточная Римская империя вошла в VII век на пике могущества. Однако стратегические ошибки и поражения в войнах с Персией ослабили империю, открыв путь для подъема ислама.

Локальные изменения климата

Климатические изменения в VI веке действительно затронули некоторые регионы. Например, в Скандинавии наблюдался упадок поселений, что связывают с более значительными климатическими изменениями.

Уточнения

Ри́мская импе́рия (лат. Imperium Romanum, греч. Βασιλεία Ῥωμαίων) — постреспубликанский период истории Древнего Рима.

Катастро́фа (от др.-греч. καταστροφή «переворот, ниспровержение; смерть») — неожиданное происшествие, вызвавшее человеческие жертвы, крупномасштабное разрушение техногенных объектов, ухудшение состояния природной среды и т. п.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Пять минут в день на фигуру мечты: как короткая тренировка помогает худеть
Новости спорта
Пять минут в день на фигуру мечты: как короткая тренировка помогает худеть Аудио 
Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром
Наука и техника
Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром
Варим манную кашу без комочков так, как вы ещё не делали — не на молоке и не на воде
Еда и рецепты
Варим манную кашу без комочков так, как вы ещё не делали — не на молоке и не на воде Аудио 
Популярное
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре

Продюсер Яна Рудковская похвасталась тем, как украсила свой дом к Новому году.

Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре
Юрий Лоза высмеял тексты хитов Лазарева, Долиной, Киркорова на Песне года
Юрий Лоза высмеял тексты хитов Лазарева, Долиной, Киркорова на Песне года
Какие растения любят мульчирование опилками? Запомните этот список
Юрию Шатунову установили памятную доску на его малой родине
Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов
Как быстро и эффективно избавиться от тараканов в доме: экологичный народный метод
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом
5 минут ожидания: можно ли уехать, если инспектор не подошёл
5 минут ожидания: можно ли уехать, если инспектор не подошёл
Последние материалы
10 процедур для невест, чтобы сиять в день свадьбы
Кондиционер против климат-контроля — что выбрать для авто
Сербия готова купить долю РФ в нефтяной компании в ответ на санкции США
Месси бойкотировал Байдена: почему футболист не приехал в Белый Дом?
Камень в огород Конора Макгрегора: Хабиб высказался о бойцах Ирландии
Тактика по-киевски или в чем главная цель новой атаки ВСУ в Курской области?
Раскрыт шокирующий секрет финансового успеха
Редкий случай 50-летней давности помог открыть новую группу крови
Где начнётся Третья мировая? Названо возможное место начала войны
Неожиданная проблема с космодромами возникла в США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.