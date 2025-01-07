Учёные продолжают изучать механизмы формирования Земли и роль её ядра в защите жизни. Одним из ключевых вопросов остаётся понимание структуры геосферы и её эволюции, сообщает портал Inosmi.
Структура ядра: что выяснили исследователи
Сейсмические волны, образующиеся при землетрясениях, помогают учёным заглянуть внутрь нашей планеты. Исследования показали, что ядро Земли вращается независимо от других слоёв, что связано с его составом и историей формирования.
Считается, что земное ядро образовалось миллиарды лет назад в результате столкновения астероидоподобных тел, богатых железом. Часть этого материала перешла в мантию, а остальная масса сформировала ядро. Интересно, что доказательства того, что ядро не полностью жидкое, были впервые получены лишь в 1930-х годах.
Особенности внутреннего и внешнего ядра
Внутреннее ядро состоит преимущественно из железа и никеля, имеет высокую плотность и смещено от центра планеты. Этот факт связывают с динамикой её эволюции. Внешнее ядро, в свою очередь, остаётся жидким и участвует в формировании магнитного поля.
Магнитное поле и развитие жизни
Одно из интересных открытий связано с образцами горных пород возрастом около 30 миллионов лет. В них обнаружены следы магнитных полей, интенсивность которых составляла 70% от нынешнего уровня. Это подтверждает, что внутреннее ядро постепенно увеличивалось, что оказывало влияние на магнитное поле Земли.
Учёные считают, что именно усиление магнитного поля в этот период сыграло ключевую роль в развитии жизни. Это совпало с эпохой, когда животные начали осваивать сушу, что открыло новую эру биоразнообразия.
Ядро́ Земли́ — центральная, наиболее глубокая часть планеты Земля, геосфера, находящаяся под мантией Земли и, предположительно, состоящая из железо-никелевого сплава с примесью других сидерофильных элементов.
Анис — это семена многолетнего растения, которое впервые начали выращивать в Египте и на Ближнем Востоке около 2000 года до нашей эры. Позже его завезли в Европу благодаря целебным свойствам.