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Тайны ядра Земли: как оно влияет на развитие жизни

1:59
Наука

Учёные продолжают изучать механизмы формирования Земли и роль её ядра в защите жизни. Одним из ключевых вопросов остаётся понимание структуры геосферы и её эволюции, сообщает портал Inosmi.

Планета Земля
Фото: flickr.com by NASA is licensed under National Aeronautics and Space Administration
Планета Земля

Структура ядра: что выяснили исследователи

Сейсмические волны, образующиеся при землетрясениях, помогают учёным заглянуть внутрь нашей планеты. Исследования показали, что ядро Земли вращается независимо от других слоёв, что связано с его составом и историей формирования.

Считается, что земное ядро образовалось миллиарды лет назад в результате столкновения астероидоподобных тел, богатых железом. Часть этого материала перешла в мантию, а остальная масса сформировала ядро. Интересно, что доказательства того, что ядро не полностью жидкое, были впервые получены лишь в 1930-х годах.

Особенности внутреннего и внешнего ядра

Внутреннее ядро состоит преимущественно из железа и никеля, имеет высокую плотность и смещено от центра планеты. Этот факт связывают с динамикой её эволюции. Внешнее ядро, в свою очередь, остаётся жидким и участвует в формировании магнитного поля.

Магнитное поле и развитие жизни

Одно из интересных открытий связано с образцами горных пород возрастом около 30 миллионов лет. В них обнаружены следы магнитных полей, интенсивность которых составляла 70% от нынешнего уровня. Это подтверждает, что внутреннее ядро постепенно увеличивалось, что оказывало влияние на магнитное поле Земли.

Учёные считают, что именно усиление магнитного поля в этот период сыграло ключевую роль в развитии жизни. Это совпало с эпохой, когда животные начали осваивать сушу, что открыло новую эру биоразнообразия.

Уточнения

Ядро́ Земли́ — центральная, наиболее глубокая часть планеты Земля, геосфера, находящаяся под мантией Земли и, предположительно, состоящая из железо-никелевого сплава с примесью других сидерофильных элементов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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